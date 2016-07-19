عقدة المصالح فى مجلس النواب

لا توجد أمور سهلة فى السياسة، لا الداخلية، ولا الخارجية؛ بشكل ما فإن السياسة جوهرها إما حل العقد بأنواعها المختلفة، أو التعايش معها، وفى كلتا الحالتين فإن هناك أثمانا مدفوعة. وربما كان لهذا الغرض انتخبت البرلمانات لكى تنوب عن الشعب فى اتخاذ القرار من خلال التصويت بعد التدبر فى العقد المعروضة. وعندما تعرض اتفاقية ترسيم الحدد البحرية بين مصر والسعودية على مجلس النواب فإن عقدة التاريخ واستعراض الوثائق بشأنه وتحديد الموعد الفاعل فى القضية المطروحة فإن المصالح المصرية سوف تكون على المحك؛ فالعقدة هنا فى جوهرها لا تتعلق بالماضى وما أتى به من حجج الملكية أو الإدارة، وإنما الحاضر والمستقبل، لأن قرارات المستقبل نتخذها كلها الآن، وشعب مصر آنذاك ولد هذه الأيام أو بالكاد شب عن الطوق.

وفى حسابات المصالح فإن الأمن القومى يقع دائما فى مقدمتها، وعندما يكون لدى دولة ما جارة ذات قوة عسكرية جبارة ولديها سلاح نووى متعدد الاستخدامات، ومتفوقة اقتصاديا، ولديها علاقات استثنائية وتاريخية وحضارية مع قوى عظمى وكبرى فى العالم، وقامت بالعدوان واحتلال أراضى الدولة ثلاث مرات خلال عقدين، فإن هذه الدولة تصبح موضوعيا تهديدا للأمن للقومى. وهنا فإن معاهدات السلام لا تكون فقط حتى نحقق الاستقرار، أو نستطيع التنمية، وإنما هى إحدى وسائل معالجة التهديد؛ وكان ذلك هو ما فعلته مصر مع إسرائيل، فكانت حرب أكتوبر لتعديل موازين القوى النفسية قبل خلق تكافؤ عسكرى مع إسرائيل يجعل لكل احتلال ثمنا، وأن الجلاء عن الأرض المحتلة سوف يكون ثمنه أقل من الاستمرار فى الاحتلال. ضمن هذه المعادلة فإن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية رغم أنها تعيد جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة، فإنها فى نفس الوقت تبقى الممر المائى بين الجزيرتين تحت السيطرة المصرية بالقدرة الدائمة على إغلاقه من الجانب المصرى لخليج العقبة. صحيح أن مصر والسعودية أيضا أعلنتا مرارا وتكرارا أنهما سوف تضمنان حق المرور البرىء فى مضيق تيران لجميع الدول بما فيها إسرائيل. لاحظ هنا أن المرور «البرىء» لا يصير دائما بريئا فى أوقات النزاع والصراع، ولذلك فإن مصر وإسرائيل والسعودية أيضا تنفق انفاقا طائلا على تطوير سلاحها البحرى بالغواصات وحاملات الطائرات والقطع البحرية الكبيرة والصغيرة، وسواء كانت هناك معاهدة سلام مصرية إسرائيلية أو لا توجد اتفاقية سلام كما هو الحال بين السعودية وإسرائيل.

الواقع الإستراتيجى، والحقائق الموضوعية والجغرافى تحديدا، هى أحد المعطيات الكبرى فى أمور الأمن القومى.

النتيجة الأهم، وبغض النظر عن التاريخ الذى ناقشناه فى مقال الأسبوع الماضى، أن استرجاع السعودية لمسؤولياتها عن الجزيرتين سوف يعنى تلامس مصالحها الإستراتيجية مع مصالح مصر وإسرائيل. وفى هذه الحالة فإن السعودية لن تكون متفرجا، أو مساهما اقتصاديا، فى الصراع العربى- الإسرائيلى سواء كان هناك حرب أو سلام. والجديد فى الأمر أن السعودية لم تعد قوة عسكرية تدافع عن نفسها فقط، أو دفاعا عن واحدة من دول مجلس التعاون الخليجى كما حدث فى حرب تحرير الكويت؛ وإنما هى قوة عسكرية على استعداد لاستخدام قواتها المسلحة فى اليمن تجبر فيها خصومها على قبول قرار مجلس الأمن والقدوم إلى مائدة المفاوضات، وطائراتها تستخدمها فى ضرب «داعش» فى سوريا والعراق، بل وتبدى استعدادا لاستخدام قواتها البرية ضدها، وفى نفس الوقت تقود تحالفا واسعا ظهر فى مناورات «رعد الشمال».

وهكذا فإن وجود السعودية فى الجزيرتين يخلق مرة أخرى حقائق موضوعية جديدة لا بد لإسرائيل وبقية العالم أن تستغلها فى السلام أو التسوية، وتحسب لها إذا ما قررت الصراع.

هذا من الناحية الأمنية والإستراتيجية المباشرة، فانتقال الاستحواذ على الجزيرتين لا يعنى بالضرورة لا افتقاد قدرة مصر على التحكم فى مرور السفن، كما أنه يعنى إضافة قوة عسكرية مرموقة على الجانب الآخر. ولكن المصالح فى القضية لا تكتفى بالجانب الأمنى والعسكرى، وإنما توجد فى قلبه العلاقات المصريةـ السعودية التى على القابلين للاتفاق، والمعارضين له أن يضعوها فى حسابهم. فالعلاقات المصرية السعودية فيما يتعلق بالاتفاق لها ثلاثة أوجه: الوجه المباشر وهو أن رسم الحدود البحرية يعطى الجانبين المصرى والسعودى القدرة على التنمية الاقتصادية الطموحة على السواحل البحرية الملاصقة للبلدين. ولم تكن صدفة أن مشروع الجسر البحرى بين البلدين ومن خلال الجزيرتين وتنمية سيناء كانت مصاحبة للاتفاق.

ولكن ذلك كان مجرد إشارة، فما هو متاح من إمكانيات اقتصادية فى البحر الأحمر وخليج العقبة ما هو جدير باستثمارات البلدين منفردة ومشتركة. وإذا ما قدر لمجلس النواب أن يوافق على الاتفاق، فربما يرى ضرورة عقد اتفاقات مصاحبة له للتعاون الاقتصادى فى المنطقة، وفى القلب منها الجزيرتان بحيث يكون هناك حق للمرور والانتقال والاستثمار الحر فى كليهما من قبل مصر والسعودية.

الوجه الآخر أن العلاقات المصريةـ السعودية أكبر وأعمق مما هو قائم، ويمكن أن يقوم، فى منطقة الجوار البحرى، فهى ممتدة بكل الإقليم المصرى ليس فقط بالاستثمارات السعودية فى مصر، ولا السياحة السعودية فى مصر، وإنما من خلال تواجد مقيم سعودى بمصر يصل إلى مليون نسمة. وفى السعودية فإن التقديرات الرسمية تشير إلى تواجد قرابة مليونين من المصريين فى الأراضى السعودية، غير ما يرد عليها للعمرة أو الحج، وفوق ذلك، وصدق أو لا تصدق، هناك استثمارات مصرية بالسعودية أيضا. كل ذلك على مجلس النواب أن يحوله إلى أرقام، وتحويلات للعاملين، واستثمارات مالية، ربما ليس فقط للسعودية، وإنما ما وراءها من بقية دول الخليج.

الوجه الثالث يتعلق بمصالح مصرية خالصة تبدأ بالحالة التى عليها مصر فى هذه المرحلة بعد خمس سنوات من الثورة والفورة وانهيار الأحوال الاقتصادية سواء كانت احتياطيات نقدية أو سعر الجنيه؛ وفوق ذلك ما نطمح إليه من انطلاقة اقتصادية كبرى. المجلس هنا لا يستطيع تجاهل أن العون الخليجى والسعودى خاصة كان أساسيا فى الصمود المصرى أمام تحديات هائلة. هنا فإن صاحب القرار، أو صاحب الصوت عند التصويت، عليه أن يضع كل ذلك فى الحسبان سواء صوت بنعم أو لا. لقد كان عصر الثورات قاسيا على مصر، عاصرا لقدراتها ومعدلات نموها، وبنيتها الأساسية، وعرضها لأكبر امتحان لمدنيتها من خلال حكم الإخوان الغاشم. الآن فإن مصر لديها فرصة كبيرة تتعلق بتنميتها من ناحية، وانطلاقتها الإقليمية من ناحية أخرى. وفى زمن فشلت فيه دول راسخة مثل سوريا والعراق فى المنطقة، فإن التحالف المصرى السعودى مع كل الدول التى نجت من لعنة الربيع العربى يصبح أساسيا فى حركة الاستقرار فى المنطقة.

عقدة المصالح دائما قابلة للحساب لأن فيها ما تكسبه وما تخسره، وفيها ما يولد فرصا بقدر ما فيها من مخاطر. وفى ساحة الاتفاق المصرى السعودى فإن الاتفاق يمكن أن يكون حجر الزاوية فى انطلاقة كبرى فى النظام الإقليمى إستراتيجيا وتنمويا إذا لم يكن هو الاتفاق الوحيد، وكان إلى جانبه اتفاقات على مسيرة مشتركة تبدأ من البحر الأحمر وخليج العقبة ولكنها تمتد لكلا البلدين. ولكن الاتفاق من ناحية أخرى يمكن أن يكون بداية للانشقاق داخل مصر ليس فقط بفعل الدعاية الموالية أو المضادة للاتفاق، وإنما أيضا إذا ظل الاتفاق عاريا دون دعم واقعى أيضا يجعله بداية وليس نهاية؛ فيكون واحدا من الاتفاقات بين مصر والسعودية، وليس جولة تأخذ فيها السعودية الجزيرتين ثم ينتهى الأمر. فإذا كانت الجزيرتان وديعيتين لدى مصر تتولى حمايتهما، فإن لمثل هذه الحماية على مدى عقود طويلة ثمنا لا يقدر بالمال، وإنما بعلاقة تحالف إستراتيجى وشراكة طويلة الأمد. وعلى أى الأحوال، فإن التاريخ والمصالح ليسا كل العقد، وإنما معهما عقد أخرى فى الجغرافيا والقانون تحتاج من يحلها.

* نقلا عن "المصري اليوم"