ليلة محاولة الإطاحة بإردوغان

مهما كان تقييمنا لنظام إردوغان وخاصة في الفترة الأخيرة، وخاصة حينما غير في السياسة الخارجية لتركيا وتصالح مع روسيا وإسرائيل، إلا أننا نستطيع القول وبما لا يدع مجالاً للشك إن إردوغان أثبت أنه الرجل القوي في تركيا وإن نفوذه لا يقتصر على دوره كرئيس للدولة وإنما يمتد نفوذه ليشمل كل القطاعات في الدولة، وأكبر من ذلك هو ما يتمتع به من نفوذ شعبي واسع وما يؤكد لنا ذلك هو ما حدث في ليلة الانقلاب الفاشل عليه والذي قام به رائدا القوات البرية والبحرية، حيث ما إن طلب إردوغان من الشعب الخروج إلى الشارع لحماية الديمقراطية والدولة في كلمة متلفزة له حتى استجابت كل قطاعات الشعب التركي لهذه الدعوة وخرجت إلى الشوارع لمنع القوات الانقلابية من السيطرة على أمور البلاد ومنع تولي الجيش للسلطة، وأكثر من ذلك أن أغلبية من عناصر الجيش لم تشارك في محاولة الانقلاب الفاشلة وأكد وزير الدفاع أن الجيش «لا يأخذ أوامره من بنسلفانيا» في إشارة إلى زعيم جماعة الخدمة فتح الله غولن المقيم هناك.

ومن جانبها رفضت أحزاب المعارضة الرئيسية بتركيا، انقلاب الجيش على السلطة الديمقراطية وسط تقارير عن تولي مجموعة من القوات المسلحة السيطرة على مقاليد الحكم. وأكد كمال قليتش أوغلو رئيس حزب الشعب العلماني، أن «تركيا عانت الكثير من الانقلابات، ولا نريد تكرار تلك الأحداث الصعبة»، مشددًا على تمسكه بحماية إرادة الشعب والديمقراطية. كما أعلن رئيس حزب الحركة القومية الإسلامي دولت باسيلي دعمه للحكومة التركية في اتصال هاتفي مع بن علي يلدريم رئيس الوزراء.

كل ذلك لا يعفي إردوغان ولو جزئيًا من المسؤولية مما حصل، ففي الفترة الأخيرة مسك إردوغان بكل أوراق اللعبة السياسية في وقت كان هو في أمس الحاجة إلى دعم كل فئات الشعب والمعارضة، خاصة أن البلاد تعرضت في الفترة الأخيرة إلى موجة من الأعمال الإرهابية وتفجيرات متتالية في أهم المدن التركية كإسطنبول وأنقرة سقط فيها عدد كبير من القتلى وكان آخرها الانفجار الذي استهدف 5 حافلات للجيش التركي بسيارة مفخخة، إضافة إلى أنه كان على مقربة من وزارة الدفاع والمخابرات والبرلمان مما شكل ضربة لهيبة الدولة التركية، ثم راح يقصف مواقع الحزب الكردي الديمقراطي في تركيا ويزج بخصومه في السجون ويغير في سياسته الخارجية ويعتذر لروسيا ويحسن علاقته بإسرائيل وكاد يدير ظهره للقضية السورية، ولكن يبدو أن محاولة الانقلاب هذه كانت بشرى خير لتركيا كما قال في خطابه في اليوم الثاني من الانقلاب.

لزم لإردوغان أن يعي بأن الشعب والديمقراطية الراسخة الجذور في تركيا هما اللذان ساعدا على فشل المحاولة الانقلابية ولذا لا بد له الآن أن يعيد ما أفسده الدهر في عهده ويشرك أحزاب المعارضة السلمية معه في الحكم ولا يتجاهل أن تركيا كانت ولا تزال دولة ديمقراطية لها جذورها العلمانية.

لا ينكر أحد أن تركيا في عهد إردوغان سواء عندما كان رئيسًا للوزراء أو بعدها أصبح رئيسًا للجمهورية قد شهدت كثيرًا من الإصلاحات، حيث إن الاقتصاد التركي خلال أول عشر سنوات من وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2002 قفز قفزة نوعية، إذ استطاع الحزب إنقاذ البلاد من واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية، وذلك بعد انهيار الليرة التركية بنسبة 100 في المائة وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية، حيث وصل إلى 70 في المائة وأفلست على أثرها نصف البنوك التركية، ورغم أن الاقتصاد التركي كان ولا يزال في مرحلة النقاهة، لكنه استعاد عافيته بسرعة كبيرة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، لتصل نسبة النمو في كل من عام 2010 و2011 إلى 9 و8 في المائة على التوالي، ويزداد مستوى دخل الفرد ما يقارب ثلاثة أضعاف، فبينما كان دخل الفرد السنوي لا يتجاوز 3500 دولار عام 2002 تجاوز خلال عشر سنوات العشرة آلاف دولار.

وعلى الصعيد السياسي وقفت تركيا إلى حد كبير مع قضايانا العربية وخاصة مع الشعب السوري، حيث قدمت الدعم اللوجستي للمقاومة السورية وأقامت تركيا معسكرات للشعب السوري المشرد، وعزز إردوغان علاقاته مع العرب وخاصة العلاقة مع السعودية حيث أقام جسرًا من التعاون معها بعد زياراته المتبادلة ولقاءاته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ورغم أن إردوغان ينتمي لحزب العدالة والتنمية المحسوب على الإخوان المسلمين فإن هذا الحزب معتدل دينيًا وليس مثل أحزاب الإخوان المسلمين العربية المتشددة التي تهدف إلى الإطاحة بالأنظمة كما حدث في مصر.

ختامًا أقول: إن رجب طيب إردوغان بحاجة إلى أن يراجع سياساته الداخلية والخارجية وأن يصلح ما أفسده الدهر ويعود إلى مساره السياسي الصحيح وأن يعزز الديمقراطية في تركيا هذا إذا ما أراد أن يدخل تركيا التاريخ من أوسع أبوابه.

نقلاً عن "الشرق الأوسط"