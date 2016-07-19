نحتاج جسراً من دون حديد

تعريف الجسر: هو ما يصل نقطة باخرى، سواء كانت من شارع لآخر او منطقة لاخرى او وطن لآخر، بغرض التواصل وتقريب المسافات، او التوصيل بين المسافات المقطوعة لاي سبب كان.

ملايين ومليارات الدنانير انفقت بالكويت على بناء الجسور في كل انحاء البلاد منذ سنوات طويلة، وما شبكة الجسور الاخيرة الا شاهد على ذلك.

ولم نتوقف يوما عن المطالبة بانشاء المزيد من الجسور، جسور عالية او معلقة، للسيارات او للمشاة، ورغم بشاعة بعضها فإننا نراها اكثر من ضرورية لتقصر مسافات مشاويرنا وتختصر وقتنا.

تساؤل استلهمته من اخ فاضل، اين نحن من بناء جسور المحبة والترابط بيننا كلنا، اهل الكويت، بعد ان تضعضع هذا الرابط في فترة من الزمن، ولاسباب اقل ما يقال عنها تغليب المصالح الطائفية والفئوية والمذهبية على مصلحة الوطن، وهي اعلى وانقى واطهر مصلحة يمكن ان تنقذ مجتمعات مهما كان تاريخها من التقطع والذوبان؟!

كم صرفت الدولة على جسور المحبة بين ابناء الوطن الواحد؟! ما المجهود الذي بذلته لبناء اي نوع من هذه الجسور؟! هل استحدثت ادارة متخصصة لبناء هذه الجسور بعد اكثر من كارثة تعرضت لها، كاد ان يتمزق بسببها نسيج اللحمة، وطلب منها الّا تنشغل الا بما يحقق هذا الهدف؟!

ليس الوطن فقط من يحتاج الى جسور المحبة بل شعوب العالم كلها تحتاج الى جسور تعبر البحار والمحيطات، الصحاري والجبال، دون ان نحفر حفرة واحدة، ان ننصب اعمدة معجونة بالانسانية والمحبة والتسامح، ونركّب فوقها حديد المودة والخير والرغبة بالتعايش السلمي المتجرد من اي نوايا خبيثة او اي استغلال.

ما احوجنا اليوم الى جسر كبير يقام بيد اهل هذا الوطن! يصل بين المساجد والحسينيات، وبين الخيمة والشاليهات، وبين الدائري الاول والسادس، بين الوفرة والعبدلي، وبين جليب الشيوخ وضاحية عبدالله السالم، جسر يظلل على من يقيم تحت خيمة الكويت، ويجمع بينهم بكل المحبة والاخاء والتسامح.

شكرا لمن اوحى إلي بفكرة هذا المقال.

* نقلا عن "القبس"