التفتيش فى عقل جولن

من يتأمل بداية العلاقات الودية والعاطفية بين حزب العدالة والتنمية وزعيمه أردوغان وجماعة «الخدمة» وزعيمها فتح الله جولن، ثم يتمعن فى النهاية الدرامية الدموية، ربما يصل إلى نتيجة أساسية خلاصتها أنها كانت علاقة أقرب إلى زواج المصلحة، وان كل طرف حاول استخدام الطرف الثانى سلما يصعد به على قمة السلطة ثم يتخلص من الآخر، وهو نمط شائع فى عالم السياسة فى أكثر من دولة وليس قاصرا على تركيا فقط.

علاقة «العدالة والتنمية» مع حركة خدمة وبين أردوغان وجولن ظلت سمنا على عسل لفترة طويلة، فى حين أن الأحزاب والقوى العلمانية الليبرالية كانت تنظر إلى حركة جولن بأن لها مشروعا سياسيا مستقبليا خفيا عبر التغلغل فى الجيش والشرطة وسائر الاجهزة الامنية والقضاء والإعلام وغالبية المراكز والمؤسسات المهمة.

يقول الخصوم إن الحركة كانت تبتعد عن العمل السياسى المباشر والحزبى، لكنها تدعم أحزابا وقوى معينة فى المجتمع، ونتيجة لذلك فإن أى قوى سلفية داخل تركيا كانت تعتقد أن حركة جولن تقوم بتمييع الدين وتسخيره للحكام والقوى المنفذة.

يقول خصوم الحركة ايضا إنها كانت ورقة فى أيدى السلطة الحاكمة، لمحاربة اليسار، وهى فعلت هذه المهمة بعد انقلاب عام ١٩٨٠ وحتى قبل تأسيسها الرسمى عام ١٩٩٠، وهى المهمة التى تشبه ما فعلته جماعة الإخوان وقوى الإسلام السياسى لضرب اليسار المصرى بعد وفاة جمال عبدالناصر عام ١٩٧٠، يضيفون انه خدم الولايات المتحدة كثيرا حينما سخر حركته لضرب اليسار والشيوعية. وفى تقدير هؤلاء فإن هدفه الأساسى هو تغيير النظام العلمانى إلى نظام إسلامى يطبق الشريعة ولكن بالتدريج ولا يتصادم مع الأحزاب العلمانية والقومية، مقارنة بأردوغان الذى يحلم ربما باستعادة أمجاد الدولة العثمانية وأن يكون امبراطورا أو سلطانا عثمانيا سواء تم ذلك بلافتة إسلامية أو بغيرها.

النقطة الأكثر إرباكا هى أن كل خصوم الحركة يعتقدون أن لها نوايا بعيدة المدى لا تفصح عنها. المفكر الاكاديمى التركى شريف ماردين قال لصحيفة «الشرق الأوسط» أخيرا: إنه غير قادر على التنبؤ بما تريده الحركة فعلا، موضحا أن الزمن وحده يحمل الجواب، فى حين يقول اخرون إنها تعمل على أسلمة تركيا وتقويض العلمانية عبر الممارسات الاجتماعية. يضيف هؤلاء أن خزان الحركة البشرى وحشودها الضخمة فى كل مكان هى سلاحها الأقوى، خصوصا مريدى الطرق الصوفية. هؤلاء يقومون بالتصويت بشكل جماعى لصالح الحزب الذى يتم الاتفاق عليه، بل إن نساء الحركة يرتدين الحجاب بصورة مختلفة عن المحجبات التركيات، طبقا لما قاله ميروى بيتيك جوربوز من حزب الشعب الجمهورى لـ«الشرق الأوسط».

الحركة تنفى دائما وجود أهداف سياسية أو أجندة خفية لها، وتستشهد بأن جولن تم محاكمته كثيرا فى تركيا بنفس التهمة، لكن تم تبرئته فى كل مرة.

يعتقد البعض أن الصدام الحقيقى بين جولن والدولة التركية بدأ حتى قبل وصول «العدالة والتنمية» إلى السلطة، حيث قامت السلطة بملاحقته فى حقبة الثمانينيات حين شعرت أن بعض تصريحاته تهدف إلى تقويض الأسس العلمانية للدولة. ولذلك، غادر جولن بلاده إلى أمريكا عام ١٩٩٩ بحجة العلاج فى أحد مستشفيات ولاية بنسلفانيا، ومن يومها لم يعد مرة أخرى.

كان جولن يشعر ويعتقد وربما يجزم أن وصول حزب «العدالة والتنمية» إلى السلطة هو انتصار عظيم لأفكاره وأهدافه، خصوصا أن أنصاره لعبوا الدور الأكبر فى إيصال الحزب للحكم.

لكن المؤكد أن أسوأ كوابيس جولن لم تصل إلى حد أن ينقلب عليه صديقه ويتهمه بأنه المخطط الأول لكل الشرور وآخرها انقلاب ليلة الجمعة الماضية، الذى يرى جولن انه تمثيلية دبرها اردوغان لكى يتحول إلى الحاكم الوحيد بأمره فى تركيا.

نقلاً عن الشروق