الرئيس القائد وليس القوي

يختصر البروفسور فيليب سالم، وهو الخبير في السياسة كما في الطب، وضع لبنان "البلد الوحيد للتعددية الحضارية في هذا الشرق" و"النموذج المغاير تماماً لنموذج الثورة الخمينية، والنموذج المغاير أيضا للفلسفة السلفية المتشددة، أي المغاير لأي شكل من أشكال التطرف الديني"، بأنه "سفينة تبحر من دون قبطان أو من دون قائد أو رئيس يدير الدفة وسط الأمواج، ويدير هذا التوازن حتى لا تصطدم السفينة بحائط الجليد". لكنه يضيف في حديث الى جريدة "المستقبل" ان الامر "يتعلق بنوعية القيادة، الشخصية القائدة لا الشخصية القوية، لبنان يحتاج الى رئيس جمهورية لديه صفات القيادة لا صفات القوة. فالقائد في التعريف عنده القوة، وليس بالضرورة الشخص القوي هو الشخص القائد. لبنان يحتاج إلى رئيس جمهورية لا ينتمي الى 8 ولا الى 14 آذار، رئيس يستطيع ان يجمع كل القوى السياسية حوله وكل الأفرقاء، ويصهرهم في لبنان. رئيس جمهورية يعرف كيف يعيد "حزب الله" إلى حضن الدولة من دون صدام مسلح، بل بالسياسة والحكمة".

لعل تلك العبارات تختصر بقوة ما نطلبه جميعاً من مواصفات للرئيس القوي. القوي بعلاقاته الخارجية لا بعمالته للخارج، بانفتاحه على كل مكونات الدولة والمحيط، لا بارتمائه في أحضان بعض المكونات والتخلي عن ذاته وهويته، القوي بفهمه الآخر لا بالارتهان له وقبول إملاءاته، القوي بقدرته على جمع اللبنانيين على طاولة واحدة يسودها القانون لا التسويات والصفقات التي غالبا ما حكمت علاقات القوى السياسية وأصحاب النفوذ على حساب الوطن، القوي بقدرته على تجنب العائلية والعمل لضمان الوراثة السياسية، القوي الذي يحاور ويفاوض ولا يصطدم بمعارضيه، لأن لبنان جرب كل أنواع الصدام وحروب الإلغاء والمقاطعة والعداء، وبينت له كل التجارب أن التوافق هو المسلك الافضل لحل كل الامور العالقة، وإلا لتحولنا، كما هي حالنا اليوم، الى جمود كلي وشلل مدمر، الرئيس المسيحي المدافع عمن يمثلهم في خط الدفاع الاخير عن المسيحيين في هذا الشرق، الرئيس القابل الإسلام والمسلمين والمطلع على سماحة دينهم، الرئيس المؤمن بالدولة المدنية التي لا تناقض الدين ولا تتعارض معه.

يقول العماد ميشال عون في لقائه وفد نقابة الصحافة: "من مطالعاتي لميشال شيحا تيقنت ان لبنان يجب ان يبقى هكذا، بلد التعدد والتنوع. وأؤيد قول شيحا ان من يحاول الغاء طائفة في لبنان يحاول الغاء لبنان". لكن الالغاء لا يقف عند حدود المذاهب والطوائف، بل ايضاً، الافكار الاجتماعية والعقائد السياسية، اذ ان اعطاء القوة والصلاحيات اكثر للمذاهب، او لنقل لرجال الدين، غالبا ما يحد من الديموقراطية والتنوع والانفتاح، ويحجب الفكر السياسي العلماني والمدني.

هكذا بتنا نتطلع الى رئيس، يقول البعض أي رئيس، وتقول الاكثرية ان الحاجة الى رئيس بالمواصفات الآنفة الذكر. عند توافر تلك المواصفات لا يعود يهمنا اسم الرئيس.

*نقلاً عن "النهار" اللبنانية