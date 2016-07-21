ثقافة برامج الحوار

خلال شهر رمضان المبارك شاهدتُ أكثر من برنامج حواري، وأيضاً بعضَ برامج المسابقات التي يدخل ضمنها الحوار مع المتصل، وقد تفاوتت تلك البرامج شكلاً ومضموناً وأهدافاً! وأيضاً تفاوتت في المستوى الفني التي ظهرت عليه، ومن الملاحظات على بعض تلك البرامج، ما يلي:

1- عدم تخصص المُقدم في مواضيع الحوار وقلة تجربته فيها! وقد بدا ذلك واضحاً في استضافة الفنانين، وهو أمر لم يكن سهلاً! لأن المقدم إن لم يكن قريباً -طوال خبرته في التقديم التي قد تصل إلى عشرين عاماً- من الوسط الفني، من موسيقى، وفنون مسرحية، وفنون تشكيلية، وتمثيل، وتلحين.. إلخ. ومن وقفة المسرح ولقطات الكاميرا، وحكايات ونوادر الفنانين، مدركاً للتواريخ، ومواعيد إنشاء الفرق المسرحية، أو شخوص الأغنية من كاتب وملحن ومطرب، وكذلك الرموز الفنية التي لازمت الفنان الذي يحاوره، فحتماً سيقع هذا المقدم في مواقف حرجة، وقد شاهدت أحدهم يسأل ضيفهُ 4 أسئلة بتأكيد وثقة بأن أجوبتها إيجاباً مع رأي المقدم، إلا أنها كلها كانت أجوبة سلبية أي مخالفة لرأي المقدم.

2- اعتماد مقدم البرنامج على فريق البحث، وعلى المعلومات التي تصله عبر سماعة الأذن من «الكونترول»، وهذا يُضيف إلى الملاحظة الأولى من حيث «تشتت» المقدم بين حديث الضيف، الذي يجب أن يستمد منه أسئلة جديدة، وبين المعلومات التي تأتيه من «الكونترول»، وبذلك يبدو المقدم مرتبكاً، فاتحاً عينيه كل لحظة ليتأكد من معلومة «الكونترول» وليتابع ما يقوله الضيف، وهذا يحول دون وصول الرسالة إلى المشاهد، بل ويجعل الضيف يسأم من ذلك التصرف.

3- عدم إلمام المقدم بموضوع الحلقة يساهم في ارتباك الضيف أيضاً، خصوصاً إن لم يكن الضيف من جنسية خليجية، وقد لاحظنا علامات ارتباك على بعض الضيوف الذين «يُمررون» معلومة المقدم دون أن يعرفوا مغزاها، والعكس بالعكس، فقد يحدث أن يكون الضيف يقصد شيئاً محدداً، و«يُمرره» المقدم دون أن يعرفه، وينتقل إلى السؤال التالي.

4- إن الضيف -خصوصاً المشهور- له احترامه وتقديره، ولابد من استخدام الألقاب اللائقة به، وقد لاحظنا أن مقدم أحد البرامج الحوارية ينطق اسم الضيف مجرداً دون لقبه، وهذا لا يجوز، ويدخل ضمن «صلافة» بيّنة لا تجوز في برامج التلفزيون. حيث إن الضيف ربما قضى أكثر من أربعين عاماً في مجاله، ونال أوسمة، وحصل على تقدير مشاهديه، ولذا فإن احترامه واجب.

5- أضاع أحد المقدمين فرصة ثمينة في برنامجه لإشباع نهم المشاهدين بطرح أسئلة تدور في رؤوسهم، بدلاً من تكرار أسئلة محددة، وإضاعة الوقت في سؤال مكرر حول «اسم أم الضيف»! إن المشاهد بحاجة لأن يعرف الخفايا، والأسئلة غير المكررة، وهنا تكمن أهمية الاكتشاف Discovering التي تعلمناها في الجامعات الأميركية، حيث إن هذه العملية تُتيح للمقدم أن يعرف خفايا وخبايا ضيفه، ويعرف ما هي الأسئلة التي يجب أن يطرحها.

6- لجأ بعض المقدمين إلى تكرار أسماء الأماكن الغربية التي تأتي من فم الضيف، بصورة مضحكة، على عكس ما ورد على لسان الضيف، وأخطأ أحدهم في لفظ اسم مدينة مشهورة في شمال الولايات المتحدة ومعروفة بكلية الإعلام. وهذا يُضعف الحلقة ويضعف قوة وحجة المقدم، ولو كنت مكانه، ولم أتيقن من اسم المدينة، لطلبت من الضيف أن يُعيد اسم المدينة -وكنت قد درستُ فيها عام 1979- مرة ثانية كي يتيقن منها ويعرفها المشاهدون، ثم يقوم بلفظها صحيحة، ويدخل هذا ضمن الثقافة العامة التي يجب أن يتمتع بها مقدمو البرامج.

7- شعرتُ في بعض برامج المسابقات بأن المقدم «الفنان» لا يعرف أجوبة الأسئلة التي يطرحها على المتسابقين! وهذه إشكالية تتكرر كل عام، وسبب ذلك عدم جلوس المقدم مع معد البرنامج، قبل بث الحلقة بوقت كافٍ، كي يتأكد من المعلومات، ولا يضع نفسه في مواقف ضعيفه أمام المشاهد، كما لاحظتُ المبالغة في «تغشيش» المتسابق، ما يُعطي انطباعاً بأن المقدم لديه جوائز قيمة ويريد توزيعها على المتصلين بأية طريقة، حتى لو لم يُجب المتصل على السؤال! ونحن إذ نقدم هذه النوعية من البرامج، إنما نساهم في توعية المشاهدين والارتقاء بأذواقهم وثقافتهم العامة، وإن من يُجيب الإجابة الصحيحة هو الذي يستحق الجائزة، بعيداً عن التلميح، أو «التلقيم» الواضح للإجابة.

إن لبرامج الحوار ثقافة ومحددات وضعها علماء الإعلام قديماً، ولا يجوز لبعض «المشاهير»، وإن برزوا في فرع من فروع التقديم أن يقتربوا من برامج الحوار المتخصصة.

فنحن لدينا في منطقة الخليج نماذج لمذيعين قدَّموا على الشاشة آلاف التقارير والنشرات الإخبارية وأجادوا فيها نظراً لمعرفتهم اللغة العربية الصحيحة ولاحتفاظهم بإيقاع الإلقاء المطلوب، ولكنهم لم ينجحوا في برامج الحوار أبداً! ذلك أن شخصياتهم، وثقافتهم، وتجربتهم، كانت بعيدة عن برامج الحوار. تماماً كما شاهدنا فنانين، من مطربين ومطربات وممثلين وممثلات، أجادوا وارتقوا سُلَّم المجد، في تخصصهم، ولكنهم عندما دخلوا برامج الحوار سقطوا شرَّ سقطة.

نقول: هنالك موهبة، ودراسة وتدريب لأي شكل من أشكال التقديم التلفزيوني، والتخصص واجب هنا، والخلط أو السعي لمزيد من الشهرة قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

*نقلا عن "الاتحاد" الإماراتية