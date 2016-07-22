البوكيمون يتجسس على مطابخنا

في بداية ظهور التلفاز، يروى أن رجلاً وزوجته كانا يشاهدان البرامج لأول مرة، حين ظهر المذيع فجأة فطلب الزوج من زوجته أن تحتشم في ثيابها.

هذا ينطبق تماما على الذين ارتابوا من لعبة «البوكيمون» الجديدة، التي مبدؤها أن يبحث الشخص عن البوكيمون في المكان الذي يختبئ فيه، ومصدر الريبة من هذه اللعبة، كما يروج المرتابون منها، تتمثل في اعتقادهم بأن عملية البحث مرتبطة بأقمار صناعية تساعد جهات دولية على التجسس علينا ونبش أسرارنا. وانتشرت مقاطع فيديو لأشخاص يحذرون الناس من هذا التجسس، مدعين أن الجهات المتجسسة علينا سوف تصبح قادرة على معرفة شوارعنا وبيوتنا. أي ــ حسب نصائحهم ــ بإمكان الدول الفضولية معرفة تفاصيل حياتنا اليومية.

الأمر نفسه من الريبة يظهر كلما برز على السطح ابتكار تكنولوجي جديد، فقد اتهموا الفيسبوك الاتهام نفسه، وكذلك البرامج التي تنزل على الموبايلات، مثل الواتس أب وغيره، وكذلك عند ظهور الغوغل إيرث، كل هذه البرامج وأكثر كانت مثار شك وريبة، بل واعتقاد بأنها صنعت خصيصاً لمراقبة الشعوب العربية.

مشكلتنا نحن العرب أننا نعتقد أنفسنا مهمين جداً، وأن لدينا أسراراً لا يعرفها أحد، وكأن معظمنا لديه في منزله مختبرات لصناعة القنبلة النووية، ووثائق سرية عن كيفية تطوير المفرقعات لتصبح صواريخ بالستية عابرة للقارات.

لنتخيل ما النتيجة التي سيحصل عليها المتجسسون علينا عبر تلك البرامج، وخصوصاً لعبة البوكيمون، كونها الأحدث، فلو كان صاحب اللعبة يبحث عن البوكيمون، وعرف أنها في المطبخ، فسوف ترصد أقمار التجسس الآتي: ربع سندويتشة همبرغر من ليلة أمس، مع علبة مشروبات غازية فارغة وأكياس «الديلفري» وأطباق متراكمة، وبالنسبة لمطبخي فسوف يجد صحن فتوش، لأنني لا أحب الهمبرغر. عندها فإن الشيء المهم الذي يمكن لأقمار التجسس رصده هو عبارات التذمر و«الحلطمة» التي تتلفظها الخادمة. ولن تستفيد الجهة المتجسسة من بيع هذا التسجيل لأهل المنزل كي يعرفوا رأي خادمتهم فيهم، لأنهم يعرفون ذلك، ولكن حاجتهم إليها تجعلهم «يطنشون».

أما لو كان البوكيمون عند الجيران، وكانت اللاعبة فتاة مثلاً، ثم سمحوا لها بالدخول، فسوف تجد مجموعة من النساء يتحلقن حول جلسة نميمة، ومن المستحيل على الجهة المتجسسة أن تترجم الكلام الذي يصلها لصعوبة المفردات.

ولو كان البوكيمون مختبئاً في مقهى، فمن المؤكد أن أقمار التجسس لن ترى شيئاً، لأن دخان الشيشة سيشكل تشويشاً طبيعياً على ذكاء أقمار التجسس.. وهكذا حتى تتكشف للعالم جميع أسرارنا الخطيرة.

*نقلاً عن "القبس" الكويتية