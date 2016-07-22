التعليم.. عندما يتولاه الخبراء

هاجمت هنا كثيراً من الجامعات الخاصة والأجنبية، وأيضاً الجامعات الحكومية المصرية، وعددها وحدها 26 جامعة حكومية، أما الجامعات الخاصة فهى أيضاً حول هذا العدد.. أى أن فى مصر الآن 62 جامعة متنوعة.. طبعاً غير الكليات العسكرية.. وقلت إن معظمها اختفى فيها أى نشاط فنى ورياضى وثقافى.. وإن معظمها يقوم على الربح.. بالذات بعد تدنى مستوى التعليم فى الجامعات الحكومية.. وقلت إن جامعاتنا «زمان» كانت تعج بمختلف أنواع النشاط.. وإن كل دورها الآن هو «تقديم» شهادات الحصول على درجة علمية.. بعد أن كانت تشارك فى كل أنواع الرياضة والفنون.. بل والثقافة، وكانت هذه الجامعات «زمان» معامل لتفريخ الكفاءات فى كل الأنشطة.. ومازلت أتذكر جامعتى الأم «القاهرة» وما كانت تنعم به من ملاعب رياضية ذات مستوى عالمى وأوليمبى، حتى حمامات السباحة التى كانت مفتوحة أمامنا أيضاً فى شهور الصيف، حيث الإجازة الصيفية.

وتحسّرت عندما اختفت تلك النشاطات.. وتوقعت أن تعوض الجامعات الخاصة هذا النقص، بأن تضم بين نشاطها التعليمى نشاطاً فنياً وثقافياً، على الأقل لتبعد طلابنا عن أى انحراف.. ومازالت صورة إحدى الجامعات الخاصة وانحرافها ماثلة أمامى، منذ شاهدت فيلم «الباشا تلميذ» للنجم كريم عبدالعزيز.

ولكن سرعان ما جاءنى الرد عملياً ومن إحدى الجامعات الخاصة، التى لم تقم فقط بهدف الربح، بل تقدم الخدمة الجامعية كما يجب من تعليم ونشاط ثقافى وفنى.. بل وتليفزيونى، وهذا هو الجديد الذى تعودت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب أن تقدمه لنا بين فترة وأخرى. وهى تضم 9 كليات بين الصيدلة وطب الأسنان والهندسة والكمبيوتر وعلومه وعلوم الإدارة والإعلام والفنون وأيضاً كلية للغات.

ولسبب صحى ودخولى المستشفى يوم احتفالية هذه الجامعة، ضاعت علىّ مشاهدة هذا النشاط المتنوع فى كل المجالات.. ولكن جاءتنى ديسكات هذا النشاط غير التقليدى، الذى عودتنا عليه، ومن سنوات، الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء الجامعة.. وبهرتنى صورة ما رأيت، ولم أتعجب، فالدكتورة نوال الدجوى هى بلاشك رائدة التعليم الخاص.. وهى التى بدأت مشروعها من خلال مشروع صغير منذ أواخر الخمسينيات بمدرسة صغيرة، ولكن مثالية فى الزمالك، جذبت أبناء العائلات الكبيرة التى تابعت نشاطها.. بل وجذبت كثيراً من أبناء العائلات العربية العريقة، الذين دخلوها وهم فى مرحلة الحضانة.. حتى أكملوا تعليمهم الثانوى.

وبسبب اهتمامها بالتعليم النوعى حتى على حساب التعليم العددى كانت رائدة أيضاً فى التعليم الجامعى.. فكانت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب من أولى الجامعات الخاصة، التى نجحت حتى لكى يحصل خريجوها على شهادات اثنتين من كبرى جامعات بريطانيا، بمجرد حصولهم على شهادة هذه الجامعة.. أى أن من أبرز إنجازات هذه الجامعة اهتمامها الشديد بالنشاط الفنى بكل أنواعه.. لتحمى طلبتها من أى انحرافات مثل تلك التى نشاهدها، للأسف، فى بعض الجامعات الأخرى.

وشدتنى كذلك مشاركة الكثير من نجوم المجتمع فى حفل التخرج الذى تم يوم 16 يوليو بمقر الجامعة بمدينة 6 أكتوبر، فى مقدمتهم فنانون كبار وإعلاميون.

والجديد - هذا العام - هو إعلان كلية طب الأسنان عن قبولها التسجيل فى الجامعة للدراسات العليا والماجستير، وهى بذلك أول جامعة خاصة تتيح الحصول على الماجستير مع التصديق من المجلس الأعلى للجامعات فى علاج معظم أمراض الأسنان.. مع توفير عيادات خاصة لدارسى الماجستير مع مركز للأبحاث!! وما شدنى أكثر هو الإعلان عن إطلاق قناة هذه الجامعة التى تبث على الإنترنت على موقع اليوتيوب لتكون أول قناة يتم إعدادها وإدارتها بالكامل من طلبة كلية الإعلام.. مع بعض طلبة كليات الجامعة الأخرى.

وهذا فى نظرى هو ما كنت أحلم به، أى أن تدخل جامعاتنا العصر الحديث - بكل معانيه - لنلاحق ما يحدث فى كبرى جامعات العالم.. حقاً، «الخبرة» هى الأهم، ولا جدال أن اسم نوال الدجوى يدوى فى عالم التعليم: من الحضانة إلى الماجستير.. فهذا هو حلم التقدم للتعليم فى مصر الحديثة.

*نقلاً عن "المصري اليوم"