بيانٌ ليتَه ما كان...

خير ان شاء الله. ماذا عدا مما بدا؟ وما هي الأسباب والدوافع التي أيقظت مشاعر وعواطف مجلس الأمن تجاه لبنان المعطّل والمفرَّغ والمشلول منذ عامين والثالث أكمل الشهرين؟ وأيَّة صيحة هزَّت همة الشرعيَّة الدولية، وما الذي أثار قلقها على البلد الواقع في منطقة منهمكة دولها وغاطسة بمعظمها في حروب لا قرار لها؟

لو كانت الستايتس في عزِّها القديم، وبقيادة أشباه جورج بوش الأب، كان الواحد منا يظن أن البيت الأبيض اوحى الى بان كي – مون ليحرِّك أريحيَّة الراقدين فوق التراب، والمتأمِّلين بكسل وخمول في حروب الإبادة والتدمير التي تتعرَّض لها دول عريقة يبدأ بها تاريخ حضارة في الشرق الأوسط، والتميّز الذي اكتسبه المشرق العربي منذ آلاف السنين.

لفتة مجلس الأمن، ولائحة التحذيرات التي أذاعها بنصِّها الحرفي على العالم، وعلى المهاجرين والمغتربين اللبنانيين الذين يموتون حباً ببلدهم، جعلت كثيرين يتوجّسون شرّاً.

كان اللبنانيون غارقين كالعادة في معضلة الفراغ الرئاسي، والتحليلات المضجرة التي توقظ التثاؤب والرغبة في النوم المبكر، حين فوجئوا بمجلس الأمن يدق ناقوس الخطر، ويوزع عَبْر مكبّرات الصوت ووسائل نقل الأخبار العاجلة تحذيراته الملحة والملتاعة "من امكان انزلاق لبنان الى النزاع والعنف" و...

والأخطر، وما يدهش ويحيِّر، تحذير المجلس من "تمدُّد أزمات المنطقة الى داخله". أي، داخل لبنان.

وفي طريقه، وكي لا يعتب أحد، جدَّد البيان تأكيد ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسيَّة، و"الاعداد لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها".

كلام من عيون الشعر!

كما لو أن اللبنانيّين هم الذين يكمنون خلف الفراغ الرئاسي. وهم بالذات مَنْ يحول طوال هاتين السنتين والشهرين دون انتخاب رئيس جديد... ولأسباب مجهولة تماماً لدى كل الناس، وحتى لدى الصحافة والمسؤولين والخبراء والسفارات و"المخبرين"!

وكما لو أن مجلس الأمن، بكل قلقه على هذا اللبنان، لا يعلم ولا يدري، ولم يقل له أحد، ولم يهمس في أذنه مرجع أميركي أن قوى خارجيَّة معروفة كنار على علم، هي التي "تمنع" اللبنانيّين من انتخاب الرئيس.

هذا البيان الخنفشاري الذي يطيّر ضبانات الرأس، وينرفز الذي في عمره لم ينرفز، ما كان أغنى مجلس الأمن، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة، ولبنان"المتحد" بين هلالين، عن كل ما ورد فيه، وكل ما ينبش الغضب والنقمة على المجتمع الدولي والشرعيَّة الدوليّة.

اذا كنتم خائفين على لبنان فعلاً، وجّهوا رسائلكم الى الدول الكبرى. الى البيت الأبيض. الى حبيبة قلب الرئيس باراك أوباما الامبراطوريَّة الايرانيّة.

بيان، بيان ليته ما كان...

*نقلاً عن "النهار" اللبنانية