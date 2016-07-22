ماذا يحدث « لــو » !

ماذا يحدث لو قام كل أب وأم بدورهما فى تربية أبنائهما على أكمل وجه،وصنعا جيلا من الأصحاء بدنيا وروحيا ونفسيا ؟ ماذا يحدث لو قام كل معلم ومعلمة بالتدريس لطلبتهم بضمير وحب وزرعوا فيهم شغف العلم والتحصيل؟ هل تتخيل لو أن كل موظف وموظفة فى الحكومة والقطاعين العام والخاص ذهبوا إلى مكاتبهم بهمة ونشاط وأنجزوا كل المطلوب منهم بدقة وفعالية وكفاءة ماذا سيحدث ؟

ماذا لو حاول السياسى أن يحقق طموحاته دون كذب أو هدم؟ ماذا سيحدث لو تحلى الجميع بروح المسئولية وغلبوا المصلحة الوطنية ومستقبل مصر على أى مصالح ضيقة، فاللحظة التى نعيشها لاتتحمل العبث ولاالتخاذل،ولن يرحم التاريخ من يتلاعب بمستقبل مصر ؟

ماذا لو كسب التاجر بالحلال وبالطرق المشروعة دون سرقة أو انتهازية أو تحايل ؟ماذا سيحدث لوأن خطبة المسجد ودرس الدين كانا عن الحب والجمال والتسامح والعطاءوالتعاون؟ ماذا لو امتنعنا جميعا عن البحث عن واسطة لإنهاء أعمالنا أو تشغيل ابنائنا وأقاربنا؟ ماذا لو توقفنا عن دفع الرشاوى المادية والاجتماعية للحصول على مانريد أومانستحق ومالانستحق ؟ كيف ستكون تركيبة مجالسنا المحلية المقبلة لو أن كل واحد منا انتخب من يمثله كمواطن وإنسان وفكر لا كفئة أوطبقة أو قبيلة ؟ ماشكل مصر المحروسة لووثقنا بحكم القضاء ونفذنا القانون على الكبير والصغير القوى والضعيف بلاأدنى تمييزأو مجاملة؟ كيف ستتغيرالأمور لوعاش كل منا على هواه دون أن يحجر أو يحكم على الآخر ودون أن يتعدى على حريات وحقوق غيره ؟ماحال نفسياتنا لوخرجنا من بيوتنا كل صباح بابتسامة مشرقة تعلو وجوهنا وبسؤال ماذا سأقدم اليوم بدلا من ماذا سآخذ؟

ونتساءل:ماالحل؟ وأين الأمل؟ وكيف نخرج من ازمة الركود وحالة اللامبالاه التى نعيشها؟ورأيى هو اننا نحن المشكلة ونحن الحل فى الوقت نفسه .نحن الوالدين والأبناء والمعلمين والموظفين ورجال الدين والسياسة والأعمال والإعلام وحملة القلم والمفكرين والأدباء جميعنا مساهمون فى الجريمة وكلنا شركاء فى العلاج .لن يأتى الحل على ملعقة من فضة ولاعلى جناح ملاك من السماء،ولن نصل إلى أى نتيجة بتفويض غيرنا البحث عن الحل. الحل أن ننهض من أسرتنا الوثيرة ويقوم كل بواجبه، وأن نتوقف عن العويل والبكاء ونبدأ العمل والبناء والإنجازكل فى مجاله. إنه لأمرجد خطير فمن منا لايعلم أن هناك مؤامرات تحاك ضدنا فى الماضى والحاضر والمستقبل ،ومن منا لايعلم أن مصر مستهدفة من قوى كثيرة لها مصالح وأجندات لايمكن تنفيذها إلا إذا سقطت مصر. ستعود مصر أجمل وأبهى لو تحمل كل منا مسئولية التغيير وأدى كل منا واجباته بضمير وإتقان وحاسب نفسه قبل محاسبة الآخر. تعالوا نلتقط الأنفاس ونحسبها من جديد ونستحضر حبنا وخوفنا على مستقبل بلدنا الذى هو مستقبل أولادنا جميعا ونفكرفى عودة الحياة بأمنها وحلوها بعيدا عن العنف والبلطجة والصوت العالى، فقلوبنا لم تعد تحتمل الأوجاع.

*نقلاً عن "الأهرام" المصرية