أهداف مراكز الدراسات السياسية

في أكثر من مقام قمنا بالدعوة إلى تأسيس مؤسسات أو مراكز بحثية تتولى إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بقضايا السياسة والأمن في دولة الإمارات، على أن يكون أهم أهداف ووظائف تلك المراكز والمؤسسات هو القيام بمسح شامل وتحليل كنه وفكرة النظرية السياسية والأمنية للبلاد والقضايا المتعلقة بها، فمثل تلك المراكز والمؤسسات يمكنها تناول شتى المواضيع المتعلقة بمثل هذه المواضيع وهي آخذة بعين الاعتبار أن دولة الإمارات محدودة المساحة الجغرافية والكثافة السكانية المواطنة وتنتمي إلى العالم النامي أو «عالم الجنوب». وتقع إلى حد كبير تحت الضغوط الآتية من القوى الأكبر منها، سواء كانت الإقليمية أو العالمية أو كليهما معاً، وتحت الضغوط والإرهاصات الآتية من رغبة الكثيرين المساس بسلامتها ومصالحها وأراضيها ومياهها الإقليمية ومواردها الاقتصادية، وذلك برغم ما تعلنه الإمارات باستمرار من أنها دولة محبة للسلام وتتمسك بالسلام والأمن الدولي والرغبة في التعايش السلمي مع جيرانها وأعضاء المجتمع الدولي كافة.

من الوظائف الأساسية والمهمة لمثل هذه المراكز والمؤسسات العلمية هو جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات حول كل القضايا السياسية والأمنية ودراستها وتحليلها وتقديم المشورة حول النتائج التي يتم التوصل إليها، ورفد صناع القرار ومتخذيه ومنفذيه بتلك النتائج والتوصيات. ويعود السبب في طرح مثل هذه الفكرة إلى أنه منذ أن قامت الدولة الاتحادية في 2 ديسمبر 1972، وإلى ما بعد ذلك بفترة، لم يكن جمع المعلومات المتعلقة بالقضايا السياسية والأمنية ودراستها وتحليلها بدقة وتقديم المشورة بشأنها شيئاً متعارفاً عليه، أو يتم من خلال قنوات وأجهزة متخصصة يديرها ويقوم بتشغيلها مواطنون إماراتيون على شابهة ما تستخدمه الدول المتقدمة الأخرى في مثل هذه المجالات.

وتعود أهمية تأسيس مراكز بحثية ومؤسسات تقوم بالبحث والتقصي حول القضايا السياسية والأمنية في هذه المرحلة إلى ما يشهده الخليج العربي والمنطقة العربية هذه الأيام من قلاقل أمنية على الصعد الداخلية والخارجية لدول المنطقة، خاصة على ضوء ما تقوم به إيران تجاه اليمن، وما يحدث في مملكة البحرين، وما تقوم به منظمات الإرهاب والتطرف من تفجيرات وأعمال عنف وما تدعيه من أهداف سوداوية غامضة، وما تدعيه وتمارسه تحت شعارات وأفكار وأيديولوجيات تدعي بأنها «إسلامية وإصلاحية قوامها الجهاد»، «إقامة دولة الإسلام» المزعومة. لذلك فإن نمط المراكز والمؤسسات البحثية التي ندعو إلى إنشائها من الممكن أن تصبح الحاضنة والنواة والخطوة الأولى نحو مفاهيم حديثة ونظريات شاملة حول السياسة والأمن في الإمارات، وركيزة أساسية لدرء المخاطر الفكرية والأيديولوجية المشكوك في نواياها.

ودون شك أن دولة الإمارات تحتاج إلى معرفة الحقيقة حول ما يجري حولها وما تبديه الأطراف الداخلية المدعومة من الخارج، والأطراف الخارجية الطامعة في أراضيها وخيراتها والنيل من أمنها وسلامتها من رغبة جامحة في تحقيق ذلك، وما تدعيه جماعات الإرهاب والتطرف التواقة للوصول إلى السلطة والثروة، والتي تتستر خلف الدين من أنها مثالية في ما تطرحه وتقوله وتتمكن من خلاله من إغواء الشباب المواطن وضم المضللين منهم إلى صفوفها بعد إقناعهم بطروحاتها الظلامية، وهي في حقيقتها تسعى إلى تحقيق أطماع وأحلام أصحابها، مدعومة من جهات لها مصالح وأطماع في إثارة القلاقل في البلاد والمساس بأمنها واستقرارها. وبالنتيجة فإن الرؤية هنا تقوم بشكل خاص حول عدم بقاء مسائل البحث والتحليل والدراسات المتعلقة بالسياسة والأمن في نطاقها شبه الغائب حالياً، وبأن دولة الإمارات تستطيع الشروع في دراسة ما يجري والتصدي له بحزم وقوة بغرض إبعاد ما قد يسيء لها واجتثاثه من جذوره.

*نقلاً عن "الاتحاد" الإماراتية