الكلمة إحدى أدوات لغة الحوار والتفاهم.. هذا أبسط تعريف وأكثره مباشرة.. ولكن «الكلمة» فى المطلق يختلف معناها باختلاف موقعها.. نستخدم لفظ كلمة عند إلقاء خطبة أو عند كتابة مقالة، ونقول كلمة افتتاح وكلمة ختام، ونقول صاحب الكلمة الأخيرة، أى أنه صاحب القول الفصل، أما صاحب الكلمة العليا فتعنى من سيأخذ القرار.. ونعطى الكلمة لمن سيدلو برأيه ونأخذها منه عندما نريده أن يصمت. وهناك شخص كلمته مسموعة أى مطاعة. وكلمة السر هى التى نفتح بها حاسوباتنا أو كومبيوتراتنا وموبايلاتنا. والكلمة المفتاح هى التى يحل بها المتخصصون الشفرات. عندما تجتمع كلمة أفراد فهذا يعنى أنهم قد اتفقوا، وعندما يعطى أحدهم كلمة شرف فهذا يعنى عهدا ووعدا وهناك من لا كلمة له، أى يعد ولا يفى بوعده.. وهناك من يتكلم فقط دون فعل وهناك من فعله أهم من كل الكلام.. كلمة القاضى حكم.. والرجل الحقيقى من تكون كلمته سيفا.. يقولون إننا سندخل الجنة بكلمة: لا إله إلا الله محمد رسول الله.. والمسيح كلمة الله على الأرض وفى السماء.. والوصايا العشر كلمات.. نسعد الآخرين بكلمة ونشقيهم بكلمة.. نتزوج بكلمة ونفترق بكلمة.. عندما نولد تكتب كلمة هى أسماؤنا.. الصفات كلمة فكاذب كلمة مرادفها أفعال ناقصة وتصرفات زائفة، وأحبك كلمة تفعل مفعول السحر فى المحب والمحبوب.. نجرح بَعضَنَا بكلمة ونصالح بَعضَنَا بكلمة.. نبارك فى أفراحنا بكلمة ونعزى بَعضَنَا بكلمة.. نفرح عندما نسمع كلمة ونبكى من كلمة.. القوانين التى تحكمنا كلمات والدساتير كلمات والشعارات كلمات.. تبقى جامدة صماء إن لم يتم تفعيلها.

‎ولفظ «الكلمة» ورد فى القرآن الكريم فى خمسة وسبعين موضعاً، جاء فى واحد وخمسين منها بصيغة الاسم، من ذلك قوله تعالى: «وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا» (الأنعام:115)، وجاءت فى أربع وعشرين موضعاً بصيغة الفعل من ذلك قول الله عز وجل: «ولا يكلمهم الله يوم القيامة» (البقرة:174). وهناك معنى آخر لكلم وهو الألم أو الجرح.. ولم يرد لفظ (كلم) بهذا المعنى فى القرآن الكريم دليل رحمة منه بنا فهو الرحمن الرحيم. نظرة العيون تترجم إلى كلمة.. ولغة الإشارة كلمة.. حياتنا كلها تختصر فى كلمة تكتب فوق قبورنا.. عاش ومات.. وتبقى الصفات اللاصقة بمن رحلوا كلمات تحيى ذكريات.. فلنكن على الأرض كلمة طيبة.. نذكر بصفات طيبة.. ونحرك فى القلب مشاعر طيبة..

*نقلاً عن "المصري اليوم"