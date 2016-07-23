حسام.. زينب.. شاومينج «الثلاثة يشتغلوننا»!

حملت إلينا الأيام القليلة الماضية -ضمن أحداثها- تأكيداً جديداً بأنه لم يعد كافياً أن يكون كل منا مجرد مواطن عادى «كافى خيره شّره»، دون أن يسبق اسمه أو يلحق به أى «حاجة» حتى يمنع أى اعتداء عليه أو على الأقل يحصل على حقه كاملاً إذا ما وقع هذا الاعتداء!

البعض منا تجاوز هذه «القناعة» وأصبح مدركاً تماماً حتمية «هجرة» الالتزام بما يفرضه القانون من أن نصبح جميعاً أمام أحكامه سواسية بل على العكس من ذلك فقد أصبح تجاوز بعض أحكام القانون هدفاً يسعى إليه.

هكذا سمح «حسام حسن» لنفسه أن يطارد رقيباً للشرطة أمام أعين الملايين من مشاهدى التليفزيون ولم يمنع نفسه من الاعتداء عليه رغم أنه يمثل «قدوة» لبعض شبابنا، بينما الآخر يمثل أحد رموز «مؤسسة» من مؤسسات الدولة!

«حسام» -الذى لا تزال فلاشات كاميرات الصحفيين تلمع أمام عينيه- كان وقتها متأكداً أنه مُمّيز عن غيره ولن تُجر محاسبته بأى حال «فهو شهير» يستند على جماهيرته التى يبدو أنه يعتبرها «جواز سفر» لارتكاب أى مخالفة أو حتى جريمة!

«حسام» اعتاد أن يختار المخالفة التى تروق له، ينتقى طبيعتها، يحدد توقيت ارتكابها‏، فهو «حر» يعيش فى بلد حر وفق «مفهومه الخاص» والخاص جداً، لا يخشى شيئاً فلن يحاسبه أحد على ما يرتكبه من مخالفات بوصفه من بين المسنودين‏ والمشهورين!!‏

يبدو أنه عندما أقدم «حسام» على فعلته هذه لم يكن يعنيه أن هناك قانوناً يحظر ذلك أو عرفاً يستنكره، فهو مقتنع بأن كل هذه الأشياء قد وُجدت لمن هو دونه، لمن لا يحميه نفوذ أو يتدثر بعباءة المعارف الكبار‏ أو يستند على «شهرة» كافية تماماً لأن تجعل محاسبته «صورية»!!‏

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ولأن تفاصيل ما جرى فى مبنى قسم شرطة مدينة نصر بين أحد ضباطه والنائبة «زينب سالم» -عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية- لا يزال رهن التحقيقات فلن نتجاوزه لنصل إلى أى أحكام، ولذلك فكل ما يهمنا فى هذا الشأن هو ما جرى خارجه!

ولأنها ليست مواطنة «وبس» فقد تحول منزلها -بعد ساعات قليلة مرت على تلك الأحداث- إلى «سرادق انتخابى»: وكيل مجلس النواب وبعض أعضائه، رموز الداخلية تتوالى: رئيس مباحث القسم يسارع الخطى إلى هناك، مدير أمن القاهرة يلحق به، ثم أخيراً اتصال تليفونى من وزير الداخلية للنائبة!

ويبقى هنا السؤال: هل يمكننا اعتبار أن توافد رموز الداخلية يمثل نهجاً جديداً لهم لإعادة الحق لأصحابه إذا كان له أى حق؟! وهل سيتكرر هذا التصرف مع «المواطن صابر وبس» أو «عم عيد وبس» عندما يتعرض أى منهما -لا قدّر الله سبحانه وتعالى- لأى إهانة أو اعتداء؟ وكم مواطناً جرى سحلهم أو إهانتهم داخل أقسام الشرطة من جانب تصرفات فردية -ومشيها فردية- من جانب ضباطها ولم يلق أحد منهم أى اهتمام؟ وعلى الرغم من أن أحداً لم يكشف عما جرى فى منزل النائبة إلا أن «الداخلية» أكدت أن هذه الزيارات المتتالية لا تتعلق بتلك المشادة أو الاعتداء الذى جرت وقائعه داخل القسم، ويبدو أن الداخلية هنا قد أوفدت رموزها لـ«سداد قسط الجمعية» للنائبة!!

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«الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه» هى كل العقوبة التى وقعت على «أحمد. أ» 19 سنة الطالب بأحد المعاهد العليا الذى أثبتت محكمة جنح الوراق إدانته بإدارته صفحة «شاومينج» على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» وتسريب أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة والأزهرية والتجارية.

ورغم أن ما أقدم عليه «أحمد» يماثل فى خطورته «الخيانة العظمى» باعتباره هدماً لنظام تعليم لا يحتمل أى تشويه جديد، وتهديداً واضحاً لمستقبل وطن إلا أنه كان متأكداً من أن أحداً لن يحاسبه على جريمته «فلا أحد يحاسب أحداً»، ويبدو أن الحكومة ومجلس النواب يعتبرون أن تهديد مستقبل وطن لا يستحق سوى «بضعة أشهر خلف قضبان السجن و20 ألف جنيه» ولذا لم يتحركوا لتغليظ العقوبات! ألم أقل من البداية إن «الثلاثة يشتغلوننا»!

*نقلاً عن "الوطن" المصرية