تركيا من أربكان إلى أردوغان

صل الإسلاميون إلى مجلس الوزراء التركي عام 1996 عندما ترأس نجم الدين أربكان مجلس الوزراء بعد فوز حزبه الإسلامي بالانتخابات، بيد أن صراعه مع الجيش دفعه للاستقالة بعد سنة متجنباً انقلاباً عسكرياً كان على وشك الانطلاق لأنه رفض قرارات أعدها الجيش له لوقف أسلمة المجتمع التركي، في 1998 حل الجيش «حزب الرفاه» وأحيل أربكان إلى المحاكمة بتهمة مناهضة العلمانية التركية، قبل أسبوع كنت في اسطنبول، والتي غادرتها مع إعلان الحكومة الفرنسية إغلاق سفارتها لأسباب أمنية وبمجرد وصولي إلى أوروبا كانت محاولة الانقلاب على الرئيس التركي أردوغان، فلماذا نجحت الأولى وفشلت الثانية؟

حاول «أندرو فنكلين» الإجابة عن هذا السؤال في مقاله بصحيفة «The Guardian» بقوله «إن تركيا كانت بالفعل تشهد انقلاباً بطيء الحركة ليس من الجيش، ولكن من قبل أردوغان نفسه، فعلى مدار السنوات الـ3 الماضية كان يتحرك بشكل منهجي من أجل الاستيلاء على مقاليد السلطة». دون شك، بدا الأمر جلياً من خلال القوائم التي تم نشرها في أقل من يومين بعد محاولة الانقلاب، فآلاف الناس هم اليوم رهن الاعتقال أو التحقيق. وكأن الأمر بُيّت بليل، وقد صرح أردوغان نفسه بهذا الأمر أكثر من مرة عندما قال: كانت لدينا القوائم، لكن القانون كان يمنعنا من اتخاذ القرارات. لكن الانقلاب أعطانا هذه الصلاحية.

الأمر الثاني الذي أدى إلى فشل الانقلاب يتلخص في الاقتصاد المزدهر الذي استفاد منه الناس بشتى فئاته. فتركيا اليوم تُعد إحدى الاقتصاديات العالمية العشرين الناجحة. لقد نجح الحزب الحاكم في ذلك، مما أدى إلى شعبية كبيرة لرمز الدولة.

الأمر الثالث يتلخص في كراهية عامة الناس والأحزاب النشطة في تركيا، بما فيها الأحزاب العلمانية حكم الجيش، فلهم تجارب معهم راسخة في ذاكرتهم القريبة.

العالم الذي كنت أراقب ردة فعله وقف في حيرة من أمره، بدا لي أن الكثير تمنى نجاح الانقلاب، لذلك تريث الجميع في إعلان رأيهم، لكن هل فشل الانقلاب. فعلاً أم أن هناك ما هو آت.

الأمر يتوقف على ردود أفعال الحكومة التركية، فكما نشرت «The Guardian» مقالاً كتبه «Simon Tisdall»، يتوقع الكاتب أن يكون رد الرئيس التركي قاسياً على المشاركين في محاولة الانقلاب، لأنه «معروف بشدته في التعامل مع الخصوم». ويرى الكاتب أن هناك مخاوف من أن يستغل أردوغان محاولة الانقلاب، ليس فقط لتطهير الجيش، وإنما لتكثيف «الحرب غير المعلنة على الأكراد»، مشيراً إلى أنه سيخسر كل التضامن والدعم الذي اكتسبه في الخارج إذا مضى في هذا الطريق، وبنفس اللغة تقريباً. وفي تقرير لـ«Patrick Cockburn» بصحيفة «The Independent»، يقول «إن الرئيس التركي يستخدم تحركات الجيش الأخيرة ضده للتخلص من البقايا الأخيرة لتركيا العلمانية، مشيراً إلى أن التطهير الكاسح للجنود والمسؤولين سيتم بقوة إضافية على الأرجح، وذهب الكاتب إلى القول بأن ما يحدث أكبر بكثير مما شهدته تركيا على مدار سنوات، وسيكون محاولة لتأمين قبضة أردوغان على الدولة التركية. وإن تحقق ما سبق، فإن دعم العالم الديمقراطي لتركيا سيتغير».

الـ«New York Times» في افتتاحيتها تقول: «إن رد فعل أردوغان على الانقلاب الفاشل تمثل بالانتقام العشوائي. ومن غير الواضح إنْ كان للديمقراطية في تركيا النجاة من هذا التهديد أو لا، وإن كانت ستصبح دولة استبدادية بحكم الأمر الواقع، وإن كان بإمكانها الوقوف على قدميها من جديد لتستمر عضواً ذا مصداقية في الناتو».

المستقبل القريب سيحمل لنا قرارات صعبة تتخذها القيادة التركية وفي مقابلها إجراءات دولية، ستعزز مكانة تركيا أو تهدمها!

* نقلا عن "الاتحاد"