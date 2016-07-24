نعم نحن بشر...

لسنا بروبوتات آلية، ولا بأبواق ناطقة كما يُخيّل للبعض، أو يحلو لهم تخيلها.

نتعايش مع واقع أو نعيشه ككل فرد في هذا العالم المليء بالمتغيرات. تجمعنا كتلة أحاسيس فطرية تميّز الإنسان. نحب ونغضب، نتمنى ونحلم. إنها الطبيعة البشرية.

عملنا لا يختلف عن غيره من الأعمال، ويبقى الفرق بالمسمى الوظيفي. ننتظر يوم العطلة، ونتطلع لإجازة، نستيقظ يوماً بحماسة الذهاب إلى الدوام، وآخر نشعر فيه بالخمول ونتمنى البقاء في مهجعنا مسترخين بدون أي مجهود جسدي أو فكري.

في حياتنا العملية، شأننا شأن أي موظّف... كمية الضغط النفسي واحدة وإن غطته مساحيق التجميل وبعض تسريحات الشعر الهادئة التي تطبعنا بمظهر رسمي.

كل ذلك لا يتعدى كونه شكليات من مقتضيات العمل والمهنة لا تجعل منّا مخلوقات فضائية متجردة من طبع بشري عادي.

مهنةٌ تضعنا تحت الضوء الذي غالباً ما يقترب من صورة بإشعاعات ما فوق الحمراء، إشعاعات تظهر تفاصيل وعيوبا.. إيجابيات وسلبيات.. صوابا وأخطاء.

مذيع الأخبار، مهنة اخترناها واختارتنا، رأينا نفسنا نزاولها تماماً كأي طبيب في عيادته، أو معلم في صفّه، أو مهندس في ورشته، أو عامل في مصنعه، أو مزارع في أرضه. مهنة كسائر المهن، تختلف عن غيرها في كونها تظهر للعيان يومياً، وتدخل بيت المشاهد بإذن أو بدونه، وهذا ما يجعلها مختلفة نوعاً ما.

وهنا نصل إلى "بيت القصيد".. فإذا كان كل ذلك معلوماً أتساءل: لمَ الهجوم اللامحدود الذي يضعه البعض أمام أعينهم، مع العلم أن العين قد تخدع أحياناً، والظاهر لا يكشف المستور.

نخطئ حينا وأحياناً، وهو ما يجعلنا بشراً فيما الكمال لله عز وجل.

حين يتلعثم لساننا بالكلام، أو تصادفنا زلة لسان في ساعة إخبارية مليئة بالتحديات والضغوط والكوارث المحيطة والأخبار العاجلة الفجائية، أعتقد ألا راحة وهدوء تستدعي ردات فعل وتعليقات غير ناضجة أو بناءة بوجه تلك المطبات المهنية والنفسية.. هذا بالمضمون.

أما بالشكل، قد نختار يوماً لوناً ما دونه. وتكون المفاجأة! بعض المتربّصين يبدأون تحليلهم، وإذا كان اللون أسود يضعنا في خانة المتعاطفين مع ضحايا طائفة معينة، في تفجير ما، في مكان ما، من هذا العالم الذي يسبح بالدماء أكثر منه بالمياه. قد يبدو ما أقوله الآن فيه بعض من التفاصيل المملة أو السطحية، لكن للأسف فإن مواقع التواصل الاجتماعي تضج بتعليقات من هكذا أنواع.

هل بحثتم يوماً في دقائق نهاركم وليلكم حجم المرات التي تخطئون فيها؟ حجم الكلمات التي قد تخرج بدون قصد منكم، فيما الحظ حليفكم، لأن مهنتكم تختلف عن مهنتنا. في هذا الكلام إشارة لا تبرير، ليس اعتذارا بل نصيحة، أو محاولة لفت نظر على أنكم تضيعون وقتكم في مسائل سطحية لا تأتي عليكم أو علينا بأي إضافة.

فكيف بهجوم من سيل تعليقات مهينة ودعوات باطلة تطال أفراد عائلاتنا وحتى أطفالنا الأبرياء لأسباب كراهية حتى صاحب تلك الاتهامات لا يعرف سبباً لها.

في الغرب، يجاهرون بـ"الوقت النوعي". أما لدى بعضنا على وسائل التواصل الاجتماعي فقتل للوقت بضجيح مؤسف ومؤلم.

هي الحياة... هي المدينة الفاضلة التي تصورها أفلاطون لم تكن "كاملة" على أرض الواقع إلا في مخيلة الفيلسوف العظيم.