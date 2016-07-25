هل الأقباط مضطهدون؟.

لا طبعاً.

الدولة الوطنية تتعامل معهم كمصريين، لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات.

والمجتمع يحتويهم ويفضلهم أحياناً على مسلمين كثر: جيراناً وتجاراً وجنوداً ومهنيين.

وهم من جهتهم «مصريون» تاريخاً (أصحاب البلد الحقيقيون)، وممارسة: لا دمروا ولا أحرقوا ولا قتلوا ولا خانوا ولا حللوا وحرموا كما فعل ويفعل الإخوان والسلفيون.

هل الأقباط مضطهدون؟.

نعم طبعاً: إذا ضعفت الدولة، أو ابتليت باحتلال (أجنبى، وما أكثره، أو محلى، وعصابة الإخوان نموذجاً) أو علت فيها نعرات التعصب الدينى. هل يأتى يوم تنتهى فيه «فتن» الصعيد الطائفية؟.

لا أظن، لأن الدولة «قرفانة» من الصعيد، أو تخاف منه، أو «مابتحبوش أصلاً».

أما الأقباط.. فلهم رب يحميهم!.

* نقلا عن "الوطن" المصرية