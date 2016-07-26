سرقات المساعدات الاجتماعية.. حاسبوا المسؤولين أولاً

أعلنت وزيرة الشؤون اكتشاف حالات تجاوز جديدة، تقدر بآلاف الحالات التي تصرف مبالغ كبيرة من دون وجه حق من مختلف الشرائح المستحقة للمساعدات الاجتماعية. (القبس 23ــ 7 ــ 2016)

لا بد أولاً ان نشكر وزارة الشؤون على صحوتها الاخيرة، وفتح ملف سرقات واختلاسات المساعدات الاجتماعية من فئة ضالة، استحلت اموال البلد، وسعت للتكسب من ورائها بكل وسيلة، ولو كانت بالغش والتحايل والتزوير.

المساعدات الاجتماعية برنامج مميز في دولة الكويت، ترعى فيه الدولة الضعفاء والمحتاجين من ابنائها، ممن ضاقت عليهم السبل، الى ان يستردوا عافيتهم المالية، أو تتحسن اوضاعهم الاجتماعية، فيعيلوا انفسهم أو يجدوا من يعيلهم ممن يتولى أمرهم، للاسف اكتشف بعض ضعاف النفوس ان هذه المساعدات «مغارة علي بابا» الصغيرة، فاعدوا الخطط والألاعيب للدخول ضمن مستحقيها والتحصل عليها، وان كانوا غير مؤهلين لذلك الدعم والرعاية.

قبل محاسبة اولئك المحتالين ــ وهو أمر يجب على الشؤون استكماله للنهاية ــ نريد ان نعرف ما هو سبب اختراق نظام المساعدات الاجتماعية في الشؤون بآلاف الحالات، وعلى مدى عشرات السنين؟ هل السبب ان النظام بدائي ومتخلف؟ هل طريقة فتح الملفات وجمع المستندات عقيمة؟ ألا توجد دراسة حالة حقيقية للمتقدمين بالطلبات؟ ألا يوجد باحثون في الشؤون مهمتهم الزيارة الميدانية للمتقدمين بالطلبات، واعداد التقارير الكافية عنها؟ طيب ألا توجد متابعة دورية لهذه الحالات وبرنامج لتحديث المعلومات كل فترة زمنية؟ ألا ترتبط الشؤون مع قاعدة البيانات الحكومية الاخرى المتوافرة في الجهات ذات العلاقة بالمساعدات، مثل التأمينات الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية والجهات التعليمية والمعلومات المدنية؟ هل هذا صعب على الشؤون، ونحن في عصر الحكومات الالكترونية و«الاعداد للقمر الصناعي الكويتي»؟

ثمة اسئلة عديدة ايضاً تتعلق بالقياديين والمسؤولين عن ملف المساعدات الاجتماعية في الشؤون من بعد التحرير، خاصة ان معالي الوزيرة ذكرت فقدان آلاف الملفات من سنة 1994، فيا ترى ما هو دور المسؤولين في الشؤون؟ وهل كانت هناك استثناءات غير قانونية او معاملات تم تمريرها بالقوترة مثلا، سواء من وكلاء او وزراء الشؤون؟

نطالب الشؤون بكشف المختلسين، ومن تستر عليهم، او شاركهم من المعنيين، أو مرر معاملات باطلة لغير المستحقين، والاهم ضبط نظام المساعدات، وتسهيل اجراءاته للمستحقين وتفعيل المتابعة، والربط مع باقي الجهات الحكومية.. والله الموفق.

*نقلاً عن "القبس" الكويتية