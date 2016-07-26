مَن ينافس على رئاسة مصر 2018؟

من غرائب حياتنا السياسية أن هناك من ينتقد أن الشعب ليس مُجتمِعاً على موقف واحد، ويأخذون على القيادة السياسية أنها لم تجعل الشعب على قلب رجل واحد! وبرغم أن الطرح ضد طبيعة الأشياء وضد كل ما هو واضح كالشمس فى العالم الديمقراطى، إلا أن للكلام معجبين ومروِّجين.

التعدد والكثرة والاختلاف بين البشر هو الطبيعى، ولذلك دَرَجت المجتمعات عبر تطورها على تنظيم هذه الحقيقة، المستمدة من التاريخ والمقروءة من الواقع، حتى يرتقى المختلفون فى أساليب إعلان الخلاف ويلتزموا بالطرق السلمية. وأصبح من أهم إجراءات الديمقراطية أن تضمن أن يتولى الحكم من يفوز بثقة الناخبين، لتتاح له الفرصة أن يطبق برنامجه. وما دام أن هناك ضمانات بأن تكون النتيجة تعبيراً صادقاً عن الواقع، يُذعِن من لم يُوفَّق، ويبدأ استعداده للانتخابات التالية وهو يمارس حقه فى المعارضة.

وأما لدينا، وبسبب قلب الرجل الواحد ومثله من التعبيرات، ترى البعض يعترضون على الرئيس السيسى لأنه لا يأخذ برؤيتهم الفكرية وبتطبيق برامجهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولا يُسلِّمون بأنه تولى الحكم ليطبق أفكاره هو لا أفكار غيره، وأن له فى ذلك مساحة حرية فى حدود الدستور والقانون. وأن عليهم، إذا كانوا يرغبون حقاً فى رؤية ما يؤمنون به يَتجلَّى على أرض الواقع، أن يبادروا بالعمل البديهى، وهو أن يستعدوا للانتخابات الرئاسية القادمة، ولا يظنن أحد أنها بعيدة. على أن تكون الخطوة الأولى إيجاد خير من يمثلهم وأن يكون لديه القدرة على جذب الجماهير وعلى إقناعهم بالتصويت لصالحه، مع ضرورة أن يتزامن كل هذا مع وضع برنامج انتخابى ينطوى على إمكانية أن يحظى برضا الأغلبية. مع الوضع فى الاعتبار أن نفس القواعد هى التى تضبط الانتخابات البرلمانية والانتخابات المحلية. من المفهوم أن يختلف الإخوان مع كل هذا وأن يُصرّوا على انتخابات مبكرة، لأنهم جاهزون لها بخلاياهم النائمة، وبالأموال، وبالدعم الخارجى. أما غير الإخوان، وخاصة من يقولون إنهم أعداؤهم، فمن الصعب فهم موقفهم.

*نقلاً عن "الأهرام" المصرية