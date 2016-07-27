واضح أن ايران أصبحت هي الهاجس الأكبر في الخليج، والعدو الأكبر لهم.. والهمّ الأكبر والغم الأكبر، وواضح أن دول الخليج وقادتها صاروا ينظرون الى ايران نظرة الشك والريبة والمخاوف من مخططاتها المستقبلية، وواقعها الحالي الذي لا تكف معه على إظهار جميع أنواع العداء بجميع أشكاله وألوانه وأنواعه للخليج وأهله، ولا نعلم ماذا تريد إيران، وماذا ستفعل، وأي مفاجآت تخطط لها؟

كتبت سابقا أتساءل: ماذا ستخسر ايران لو انها حسنت علاقاتها مع دول الخليج العربي؟ ومن الممكن أن تعكس السؤال أيضا فتقول: ما المكاسب التي ستحققها ايران بتحسين علاقاتها مع الخليج؟.. بدلا من أن تكون عدوا ستصبح صديقا.. هناك بالتأكيد مكاسب كثيرة وعديدة وعلى كافة الأصعدة، لإيران ولأهلها، ولكن يبدو أن ثمة فئة داخل ايران لا ترى ما نرى، ولا تريد تلك المصلحة وهذا الاستقرار.

إيران حاضرة حاليا بكافة هواجسنا ومخاوفنا، وستظل كذلك حتى يقتنع الايرانيون الكبار بأن إيران الصديقة أجمل وأكمل وأفيد من إيران العدوة.. ودمتم سالمين.



*نقلاً عن "الأنباء" الكويتية