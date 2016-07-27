زواج الصعايدة من عواجيز أوروبا باطل !

نشر أحد مواقع الصعيد الإلكترونية مبادرة بعنوان «الكرنك لغت الشبكة» حيث قام مجموعة من شباب الكرنك بالاقصر

والقرى المجاورة بالاتفاق على محاربة المغالاة فى المهور وتكاليف الزواج الذى انتشر فى الصعيد فى الفترة الاخيرة وتسبب فى عزوف الشباب عن الزواج وعنوسة الكثير من البنات واللجوء إلى زواج عجائز اوروبا من زوار الأقصر. تكاليف الزواج سيتم تقنينها فسيتم الغاء الشبكة والاكتفاء بالدبلة، أما المهر فلايزيد على ألف جنيه وبالنسبة لقائمة جهاز العروس فستكون صورية يحرر به الاوراق القانونية اللازمة لأنه حق العروس الشرعى ولكن دون شراء كل غرف البيت والاكتفاء بالضروريات، وسيجتمع الشباب المشترك فى المبادرة فى ديوان كل منطقة كل جمعة بعد صلاة العشاء يشاركهم حكماء الكرنك من ازهريين وأعضاء مجلس النواب الذين رحبوا بالفكرة ووعدوا بالعمل على حل مشكلاتها.

الأقصر بعد انهيار السياحة لأسباب مجهولة حتى الآن رغم أن الحياة تسير بصورة أكثر من طبيعية والأمن والأمان متوافران والفنادق خمس نجوم والآثار موجودة يمكن أقل مما كانت عليه من سنوات بكثير بفضل لصوص الآثار وعوامل التعرية ولكن الشباب والذى كان يعتمد على السياحة كمصدر لدخله عانى الفقر والبطالة وتكاليف الزواج باهظة فأصبح بين نارين الزواج من عجائز اوروبا وهى منتشرة فى الأقصر أو الرضا بالمكتوب وانتظار الفرج.

المبادرة جيدة وتحل مشكلة كبيرة ولكن هل تنتصر على عادات وتقاليد الصعيد المتوارثة منذ عصور الفراعنة أم ينتصر المخ الصعيدى وتفشل المبادرة ؟!.

*نقلاً عن "الأهرام" المصرية