شكراً داخلية مرتين

أحلى عيدية قدمتها الداخلية بكل افرادها وقياداتها للشعب الكويتي ومن يعيش على هذه الارض الطيبة حين استبقت كارثة كانت ستقع على يد فئة ضلت طريق الحب والتسامح والوطنية من اهل الكويت.. فئة خوت ادمغتها من الانسانية وحب الوطن وحرمة الشهر الفضيل حين خططت وعزمت على تفجير مواقع لقتل الناس واثارة الذعر بالبلد.

ثلاث ضربات استباقية وجهتها الداخلية للارهاب قبل عيد الفطر، فأصبح العيد عيدين.. ومؤخرا تم ضبط كمية مروعة من حبوب المخدرات التي كانت ستتحول الى بطون شبابنا فتحولهم من شباب منتج او مبدع يبني الوطن الى شباب سهل الاقتناص من قبل فئة تعمل وتهدف إلى الضرر بهذا البلد.

عشرة ملايين حبة كبتاغون كانت ستجد طريقها في دمار عقول ابنائنا لولا يقظة رجال الداخلية عندنا- قواهم الله- وذلك إن دل على شيء فهو ان امن البلاد بيد من يتحمل مسؤولية ذلك فعلا.. شباب داخل الكويت هدفٌ من قبل متطرفين حاقدين على امن واستقرار الاوطان، وايضا هدف لفئة اعماها الطمع وافسد ضميرها تحاول ان تشل عقول اولادنا وبناتنا فتحولهم لوسيلة سهل السيطرة عليها لتجييشهم وتطويعهم كما يريدون وكما يخططون.

السؤال الآن.. هذه الكميات المرعبة من حبوب الكبتاغون كيف وصلت ومن سهل وصولها؟ لا بد انها شبكة مترابطة من الاسماء التي لا يجب الاكتفاء فقط بنشر اسم واحد يتحمل مسؤوليتها.. هذا النوع من البشر يجب ان يعلق على المشانق، وعلى مرأى من الجميع.. فما خططوا له هو مشروع اعدام جيل كامل في مقتبل العمر.. إما بالمخدرات وبالتطرف.. على يد مفجوعي الثراء عديمي الضمير ومتطرفين تبنوا فكرا مدمرا يمزق المجتمعات ويعتاش على الدماء والدمار.. فكر وجد داعش الحضن الذي يربو بكنفه حين هيئ لهم مستقبلهم بين الحور العين.

تحية اجلال واكبار لكل من ساهم وعمل وادار عملية الانقضاض على كل هؤلاء.. وليحفظنا الرب مما هو آت.. لكننا بالفعل كلنا على هذه الارض فخورون بكل منتسبي الداخلية وقياداتها على كل المستويات.. فقد جعلتم من العيد عيدين وأنقذتم اهلكم من جحيم كان سيحرقهم كلهم لانهم شعب واحد بكل فئاته وطوائفه.

ولتستمر الاعين مفتوحة والآذان مستنفرة.. فالاعداء كثيرون واكثر منهم اصحاب التطرف الفكرى الذين يعيشون بيننا ويرون في ما يقومون به جهادا يعلون به اسم الله.. وهم لا يعلمون كم الحزن والحسرات التي تطبق على اهل وذوي الابرياء من النساء والاطفال والرجال الذين يسقطون ضحايا اعمالهم الارهابية.. وعلى كل المجتمعات التي لا تنشد سوى الحب والتسامح لانها تعرف ان الله سبحانه واحد.. كل منا يناجيه بلغته واسلوبه وطريقته.

وليصفق الشعب الكويتي وكل من على ارضه لكل من ساهم في انقاذهم من كارثة انسانية بالدرجة الاولى حفظ الله الكويت منها.. بفضلهم.

*نقلاً عن "القبس" الكويتية