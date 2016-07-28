الأبعاد الدينية لقانون الكراهية

هل من قبيل المصادفة أن المدخنين يرضخون أكثر فأكثر لإجراءات عزلهم في غرف خانقة، والتضييق على ممارستهم عادة نفث الدخان في الأماكن العامة المغلقة؟! ولا أتكلم هنا عن التزامهم بقوانين حظر التدخين، إذ لا فضيلة في الامتناع عن فعلٍ بقوة الأمر الملزم، وإنما الكلام حول وعي المدخنين بمضار التدخين، وحقيقة أن حرية المدخن في تعكير الجو تنتهي عندما تبدأ حرية غير المدخن في التمتع بجو نظيف.

إذا كانت جمهرة المدخنين تجادل قبل عقود بشأن حقها في إشعال السجائر في أي مكان تشاء، فالمدخنون حالياً أصبحوا أقل جرأة في الجدال، وتراهم وقد أطرقوا برؤوسهم ينزوُون بعيداً مع سجائرهم، وهذا لم يحدث احتراماً منهم للقانون وحسب، بل ساهم فيه الوعي الذي انتشر بين البشر بشأن أضرار التدخين، والتطوّر الذي لحق بمفهوم الحرية الفردية في موضوع الدخان.

القانون إذن يجد صداه لدى المخاطبين به حين تسبق صدوره مرحلة من الوعي بأهمية الموضوعات التي يعالجها، وهذا في الأصل، فإذا حدث أن ظاهرة مقلقة أخذت تكبر فجأة، ولم يكن ثمة وعي سابق بخطورتها، ولم يكن من الممكن الحدّ منها ريثما يحدث الوعي بها، فأصدر المشرع قانوناً يحدّ من تلك الظاهرة، فإنه لا يمكن التغاضي عن مسألة الوعي والتثقيف، والاعتماد فقط القانون ليحدّ من تلك الظاهرة ويعمل على تخليص المجتمع من شرورها.

وفي اعتقادي أن قانون مكافحة التمييز والكراهية الاتحادي صدر في ظرفٍ لم يكن في الحسبان، إذ اشتعلت المنطقة من حولنا بالمذهبية والتكفير والتفجير والقتل على الهوية، وصار التسامح الذي عُرفت به الإمارات في خطر، خصوصاً مع انتشار وسائل التواصل وسهولة نقل الاشتباكات الكلامية، والأمراض المذهبية، والتصنيفات الأيديولوجية، والخلافات السياسية، من مجتمع إلى آخر.

والآن وقد صدر القانون، وأصبح مستحق العقوبة مَن يرتكب أي فعل أو يصدر منه أي قول مِن شأنه التمييز بين البشر، أو يثير الكراهية الدينية أو المذهبية أو العرقية أو القبلية.. هل ثمة توعية تحدث بشأن موضوعاته؟ ولا أتحدث هنا عن التوعية والتذكير بوجود القانون نفسه، وإنما عن الموضوعات التي يعالجها هذا القانون الفريد من نوعه، والقانون الضرورة، والقانون الذي لا بد منه؟!

وبشكل أوضح: هل المخاطبون بالقانون يشعرون بأنهم ملزمون بعدم انتهاك نصوصه لأن ثمة عقاباً، أم يشعرون بأنهم ملزمون بذلك لأن انتهاك القانون سيعني تفشي الكراهية؟! هل ينظرون إلى القانون كأنه رقيبٌ وسيف، أم كأنه حماية ودرع؟! هل تحدّثهم أنفسهم بانتهاك مواده لو أمنوا عدم اكتشاف أمرهم، كأن يكون لأحدهم حساب وهمي في «تويتر» ينتهك من خلاله القانون، أم باتوا على قناعة حقيقية بأن عليهم واجب احترام القانون سرّاً وعلانيةً وفي جميع الحالات؟!.

وربما كانت بعض موضوعات القانون واضحة بشكل يغني عن التوعية بخطورة انتهاكها، كالإساءة إلى الذات الإلهية، لكن ثمة موضوعات تحتاج إلى نقاش يعالج أبعادها الدينية وليس القانونية فقط، كالمساس بالأديان الأخرى، وخطاب الكراهية الدينية، ورمي الأفراد أو الجماعات بالكفر، فهذه الموضوعات لا تزال بين أخذ ورد، ولا توجد حولها أرضية مشتركة وواضحة بين مَن يستمع الناس إليهم في شؤون دينهم.

* نقلا عن "الاتحاد"