التجنيد الإلزامي بين مؤيد ومعارض

تسعى جميع الدول المتقدمة الى تلبية حاجات وتطلعات الشباب في مختلف الجوانب، كما تهتم كل الدول باحتواء فئة الشباب وتحقيق كل تطلعاته وامنياته المستقبلية.

وقد زاد هذا الاهتمام بفئة الشباب في الآونة الاخيرة في ظل المتغيرات العالمية، ووجود بعض التيارات المتطرفة التي تستقطب الشباب في اعمال العنف والتخريب والإرهاب، وتستخدم العديد من الوسائل لجذبه اليها، وبعدها تكون بمنزلة مفعول السحر عليه، وفي هذا الصدد فقد اشارت بعض الدراسات العالمية الى ان هذه الجماعات تستقطب الشباب، نظرا لوجود مشكلات في بلادهم قد تتعلق بالفقر والبطالة، او كبت الحريات وعدم التعبير عن الرأي أو فرض الرأي عليهم بالقوة ومن دون مناقشتهم.

وقد نشرت احدى الصحف الكويتية مؤخرا خبرا يشير الى أن التجنيد الإلزامي سوف يطبق في أول شهر ابريل المقبل، ما اثار جدلا واسعا في المجتمع الكويتي بين مؤيد ومعارض، وخصوصا لدى فئة الشباب، وفي ضوء ذلك اتساءل لماذا هذا القانون في هذا الوقت الحرج بالذات؟ وهل هناك دراسات مقارنة اجريت بين الفترة التي كان فيها التجنيد الزاميا، وهي، تقريبا، عشرون عاما، وبين الفترة التي لم يكن فيها التجنيد الزاميا، وهي عشرة أعوام تقريبا حتى الآن، وأشارت نتائج هذه الدراسات إلى أن خدمة التجنيد الالزامي هي الأفضل للشباب، كل هذه تساؤلات تطرح نفسها على الواقع، ولا بد لها من اجابات قبل تطبيق هذا القانون اذا كان سوف يطبق بالفعل.

وجدير بالذكر، أن العديد من الدول المتقدمة لا يوجد فيها هذا التجنيد الإلزامي، فلماذا نحن نطبقه ونجعله الزاميا، وقد نضيع بهذا القانون فرصا عديدة للشباب، مثل فرصة الالتحاق بالدراسات العليا؟ وهل قام المسؤولون بإجراء استفتاء أو حتى استطلاع رأي الشباب حول هذا الموضوع، ونحن ولله الحمد في بلد ديموقراطي يتمتع الشباب والمواطنون والمقيمون فيه بمناخ صحي متميز عن الدول العربية الاخرى في مجال التعبير عن الرأي؟

ارجو التأني في تطبيق هذا القانون حتى لا يكون تأثيره سلبيا في فئة الشباب التي هي امل المستقبل لوطننا الحبيب.

* نقلا عن "القبس"