المصريون يشترون دبى!

فى خبر كالصاعقة نشرته جريدة المصرى اليوم ،الأحد الماضى، كشفت دائرة الأراضى والأملاك بدبى، عن أن المصريين احتلوا المرتبة الثانية بين المواطنين العرب الأكثر شراء للعقارات والأراضى بدبى خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى 2016، بقيمة 4. 1 مليار درهم (حوالى 380 مليون دولار) من خلال 710 مصريين، بينما جاء فى المرتبة الأولى المواطنون الأردنيون بقيمة 5. 1 مليار درهم ،واللبنانيون احتلوا المرتبة الثالثة بحجم استثمارات أكثر من مليار درهم.

.. ويبدو أن أزمة انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار (وصل إلى 13 جنيها فى السوق السوداء) هى ما دفع المصريين إلى الاتجاه للاستثمار المضمون نموه خاصة فى العقارات ليس فى مصر فقط ولكن فى تركيا وقبرص ومالطة ودبى أيضا؟!.. والسؤال كيف أخرج - ويخرج - المصريون هذه الملايين من الدولارات إلى بلاد «برة»؟!. .. وأين أجهزة الدولة التى لا تفعل شيئا بدليل الزيادة المطردة فى سعر الدولار ليس سنويا ولا شهريا بل يوميا؟!.

وكما هو معروف أن أى زيادة فى سعر الدولار تؤثر على أسعار السوق بالسلب على اعتبار أننا نستورد ما قيمته 60 مليار دولار سنويا نصفها تقريبا سلع استفزازية (كافيار وجمبرية.. إلخ).

.. وهذا المناخ يخلق أزمة أخرى ينشط فيها مافيا العملة ومؤججى أسعارها ليحققوا أرباحا أكبر من تجارة المخدرات والسلاح، .. أما الأزمة الأكبر - فى رأيى - فهى الشائعات التى تضرب ما تبقى من الاقتصاد المصرى وهو ما يتطلب تشكيل لجنة أزمة لوضع الحلول قبل أن يفيض الكيل بالمواطن المصري؟!.

* نقلا عن "الأهرام"