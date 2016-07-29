مجنونهم غير مجنوننا

مختلون عقليا، وآخرون تحت المراقبة الشديدة، يتمكنون من القيام بأعمال إرهابية على مستوى عال من الدقة، لم يتبق سوى أن يقولوا لنا إن هؤلاء الأشخاص لهم كرامات أو قوى خارقة، بحيث يتمكن مضطرب عقليا من حيازة سلاح و300 طلقة في ميونخ، ويخطط بدهاء لدعوة الناس عبر الـ «فيسبوك» إلى مكان جريمته بحجة أنه سيوزع عليهم الهدايا، ثم يطلق عليهم الرصاص..!

وآخر في فرنسا، يخضع للمراقبة الشديدة من خلال سوار إلكتروني يرشد الأمن إلى مكان وجوده، ومع ذلك يتمكن من دخول كنيسة وينحر أشخاصا بداخلها باليد التي تحمل السوار. وعلى الأغلب أن السوار عندما أعطى إشارة بأن الشخص الذي يرتديه قد دخل كنيسة، فإن عناصر الأمن قد ظنوا أن هذا الشخص دخل لأجل الصلاة، وبالتالي تركوه. علما أن صاحب السوار تم منعه قبل ذلك من السفر إلى سوريا للقتال، أي انه معروف لدى السلطات.

إذا كان المختل قادرا على حيازة 300 طلقة فلا شك أن «الصاحي» سيتمكن من حيازة 600 طلقة مع صاروخ يُحمل على الكتف، أما ردة فعل الغرب على هذه العمليات فستكون كالتالي: غارات «معصبة» على مدينة الرقة السورية يذهب ضحيتها العشرات من المدنيين وواحد من «داعش» جالس في محل لبيع الجواري. وهناك ردة فعل أخرى، هي أن مخرجا سينمائيا ما سوف يستلهم من «المجنون» خطته التي دعا فيها أصدقاءه على الـ «فيسبوك» بحجة توزيع هدايا ثم فاجأهم بالموت. إنها خطة ذكية من شخص مجنون تستدعي أذهان السينمائيين لاستلهام الفكرة.

لا أستبعد فكرة «مختل عقليا» لسبب جوهري، وهو أن المختل العقلي في الغرب غير المختل العقلي لدى العرب، فبالنسبة إلينا يعتبر المختل عقلياً هو الشخص المجنون الذي يشرد في الشوراع ممزق الثياب ويقوم بحركات جنونية وقد يشتم المارة أو يُضحكهم. أما المختل في الغرب، فهو الذي يعاني من أزمة نفسية حتى لو كانت عاطفية، كأن تهجره حبيبته إلى شخص آخر فيجلس شاردا يسأل نفسه بماذا تفوق الشخص الآخر عليه حتى لفت نظرها، فيصل إلى درجة من درجات الشرود الذي يصفه الأطباء هناك بالاكتئاب الذي يستوجب العلاج.

هذا يقودني للعودة إلى مقالتي في الأسبوع الفائت في هذه الصفحة عن الذين يرتابون من أن لعبة البوكيمون هي للتجسس، فإذا كان سوار إلكتروني مرتبط بالأقمار الاصطناعية لم يستطع التجسس على حامله، فهل سيقدر على ذلك البوكيمون..؟!

* نقلا عن "القبس"