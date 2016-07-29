مهمة الأهلى أصعب من الزمالك

خسر الزمالك وفاز الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا للمجموعات فى مهمتهما بجنوب إفريقيا والمغرب بعد ما منى الأبيض

بهزيمة قد تكون متوقعة للغاية أمام صن داونز نظرا لخسارته فى الجولة الثانية على أرضه ووسط جماهيره، ولهذا لم يكن مستغربا أن يكرر الفوز الثانى له على التوالى، ويؤكد تأهله للدور قبل النهائى للمجموعة الثانية، ولكن الخسارة أو الفوز هما عملة واحدة للرياضة، ولكن ما حدث من تجاوزات كبيرة تجاه بعض اللاعبين يجب ألا يستهان بها بعد تطاول حازم إمام واشتباكه مع باسم مرسى فى واقعة غريبة بأن تحدث من كابتن فريق الزمالك وممثل مصر فى القارة السمراء.

ولهذا كان قرار إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بعرض حازم إمام للبيع وهو قرار فى رأى جيد للغاية، وأتمنى ألا يتراجع عنه رئيس نادى الزمالك مهما تكن الضغوطات والمطالب للعفو عنه حتى يكون اللاعب عبرة لمن بعده، وعلمت أن إدارة الزمالك قد تكون اتخذت قرارا بإقالة الجهاز الفنى للزمالك بقيادة محمد حلمى قبل خسارة الأبيض أمام بطل جنوب إفريقيا نظرا للعلاقات المتوترة من جانب بعض اللاعبين ولهذا تقدم حلمى باستقالته وقبلها الزمالك مع الإطاحة بالجهاز الفنى المعاون باستثناء الإبقاء على إسماعيل يوسف. ولهذا وبرغم خسارة الزمالك فإننى أرى أن فرصته للتأهل للدور قبل النهائى قد تكون أفضل من الأهلى خاصة أن الأخير مطالب بتحقيق الفوز على زيسكو انتظارا لما ستسفر عنه الجولة الأخيرة لدورى أبطال إفريقيا، وأتمنى فى النهاية أن يتأهل الزمالك والأهلى للأدوار النهائية للبطولة.

* نقلا عن "الأهرام"