هل نحن أحرار؟!

■ أطلق العبقرى العظيم عمر بن الخطاب صيحته العمرية الرائعة للدنيا كلها «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً».

■ قالها الخليفة الزاهد نصرة لقبطى ظلمه ابن الحاكم عمرو بن العاص استناداً إلى جاه أبيه، فكاد الخليفة أن يمد العقاب إلى الحاكم نفسه حتى يمنع كل صاحب جاه أو سلطة من أن يترك الحبل على الغارب لأولاده وأقاربه يعيثون فى الأرض فساداً وظلماً استناداً إلى سلطة أبيهم.

■ فكم دهس أولاد الكبار بسطاء الناس أو داسوا على كرامتهم أو استلبوا حقوقهم دون أن يشعروا بتأنيب ضمير، وقد لا يفيق هؤلاء وآباؤهم إلا عند زوال سلطانهم أو سكرات موتهم.

■ «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً» كلمات توزن بميزان الذهب من عبقرى طبقها على نفسه وأسرته، وأراد حمل ولاته عليها وأن يهتف بها لتسمعها البشرية كلها.

■ إنها تعنى أن بنى البشر جميعا أحرار دون استثناء، وأن هذه الحرية لم يكتسبوها من دينهم ولا وطنهم ولا أسرتهم العريقة أو الضعيفة ولا عرقهم ولا مذهبهم ولا لونهم الأبيض أو الأسمر، فالمسيحى والمسلم والبوذى واليهودى والسنى والشيعى والمجوسى والأفريقى الأسود والآسيوى الأصفر والأقلية المسيحية، أو الأقلية المسلمة فى أى بلد، أو الأقلية السنية فى بلاد الشيعة، أو الأقلية الشيعية فى بلاد السنة أو الأيزيديون فى بلاد المسلمين، أو الإخوان أو السلفيون فى بلاد تعارضهم.

■ لقد وهب الله الحرية للجميع، واكتسبوها وهم فى بطون أمهاتهم، فلم تمنحهم إياها حكومة أو دستور أو قانون أو عرف أو دين.

■ ولكن بعضنا يصر على استعباد الآخرين أو استبعادهم أو إقصائهم أو نفيهم أو تعذيبهم أو سجنهم بغير حق.

■ الكل سواء، الجميع أحرار، وحساب الخلائق عند الله وكل المواطنين سواء أمام القانون فى أى دولة.

■ وكل المصريين سواء أمام القانون دون الحاجة لتدخل الكنيسة لإنقاذ مسيحى ظلم أو هضم حقه أو بخس حقه.

■ مشكلتنا فى العالم العربى والثالث أن المواطن البسيط أو من الأقليات أو من المعارضين للحكومة فى إطار القانون يمكن أن يدهس وتداس كرامته أو يهضم حقه دون نكير بل أحياناً بتصفيق البعض لذلك.

■ مشكلة العالم العربى والثالث أن القانون فيها أعور، فهو يرى القوى فقط ويحسب له ألف حساب ويدهس الضعيف، فيسرق الكبار المليارات دون حساب، وقد يحاسب الموظف البسيط إذا سرق عدة جنيهات بأشد العقوبات.

■ متى يشعر كل مواطن بأنه لا يحتاج إلى ظهر أو سند قوى ليحصل على حقوقه أو يدفع عن نفسه الغوائل برشوة أو ما شابهها، ومتى يشعر القروى المسيحى أنه ليس فى حاجة لتدخل الكنائس لكى تهتم الدولة برد مظلمته.

■ متى يشعر الإسلامى العادى أنه لن يضطهد أو يعذب أو يظلم لأن بعض المتطرفين قاموا بعنف لا دخل له به.

■ متى لا يتم تعميم الأحكام أو المسؤولية أو العقاب على أناس أبرياء لمجرد أن واحداً منهم أخطأ أو وقع منه عمل يجرمه القانون.

■ متى يطمئن المصرى الغلبان أنه لن يهان أو يضطهد إذا وقع فى مشكلة واضطرته الظروف للبقاء يوماً أو أكثر فى قسم شرطة.

■ متى يضمن المصرى البسيط الذى لا ظهر له أنه لن يعذب إذا حكم عليه بالسجن.

■ متى تضبط جيوش البلطجية الذين ملأوا مصر وأصبحوا الآن على مسمع ومرأى من الجميع بل أصبحوا سادة الشوارع الذين يفرضون إتاوات غير مباشرة على الناس، لقد ركبت توك توك للوصول إلى عيادتى فسار سائقه فى طريق ملتو طويل فلما سألته عن السبب قال هناك إتاوة على كل توك توك يسير فى الشارع الرئيسى.

■ متى تضبط ترسانة الأسلحة فى الصعيد والتى تضاعفت بعد الخلل الأمنى الذى حدث أثناء ثورة 25 يناير، ومعظمها عند الأسر القوية التى تحميها برجالاتها الكبار فى كل مكان، وهذه الترسانة هى قنبلة موقوتة إن لم تنفجر اليوم ستنفجر غداً.

■ متى لا يترك المواطن العربى بلاده ويفضل الموت فى عرض البحر المتوسط غرقاً على العيش فى وطنه.

* نقلا عن "المصري اليوم"