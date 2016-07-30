تحت نفس السماء يعيش من يلتحفون الغيوم ومن يسكنون القصور.. تحت نفس السماء من يشعر بالغربة ومن يشعر بالوحدة، من ينتظر ومن يزهد، من ييأس ومن يتأمل، من يخاف ومن يغامر، من يكتم ومن يبوح، من يتألم ومن يضمد الجراح، من يغرق ومن ينتشل. تحت نفس السماء من يبكى حزنا ومن يضحك فرحا.. فى مكان ما فى قارة ما فى شارع ما من يحلم مثل حلمك، وفى نفس المكان أو فى أماكن كثيرة أخرى من يفكر مثلك.. تحت نفس السماء ملايين يحلمون بالغد وملايين يعيشون على ذكريات الأمس.. تحت نفس السماء حاكم ومحكوم.. تحت نفس السماء شعب يرى من موقعه أن نظاما ما موجودا فى بلد آخر هو عدوه الأول.. وتحت نفس السماء فى بلد واحد من يؤازر نظاما ويدعمه ومن يعارضه ومن يتمنى الثورة عليه.. تحت نفس السماء حبيبان افترقا يعدان الأيام بانتظار موعد اللقاء.. وأحبة افترقوا رغم أنهم تخيلوا ذات يوم أن مصيرهم واحد، وأتت الظروف أو جبن أحدهما وفر، فافترقوا، ولكن حيثما فر من فر فلا مفر ستظل تظللهم نفس السماء. فى مكان ما تحت نفس السماء من نحب.. أو من لا نحب.. من جمعتنا بهم الأيام يوما ثم رمت كل واحد فينا فى بقعة ما.. أصدقاء طفولة كنّا لا نفترق عنهم إلا للنوم واليوم أصبح كل واحد فينا فى قارة.. أصدقاء المدرسة الذين شاركونا مكاتبنا وكتبنا واللعب أوقات راحتنا.. تحت نفس السماء يعيش جار سكن يوما قربنا وعدو حاربه أحد جنودنا.. تحت نفس السماء من يجلس وحيدا محدقا بالنجوم يحلم بالونيس، شاعرا أن العالم كله أضيق من ثقب إبرة ومن يجلس مع حبيبته ممسكا يدها شاعرا أنه يمتلك العالم أجمع.. تحت نفس السماء من تحلم بالأمومة ومن تصرخ من كثرة الأطفال.. تحت نفس النجوم ونفس القمر ونفس الشمس بشر يتنفسون ويسيرون، يأكلون ويشربون كل حسب طقوسه وعاداته.. يكتمل القمر ثم يولد من جديد وتشرق الشمس وتغرب تماما كأحوال البشر.. بَعضُنَا تمتلئ قلوبهم حبا والبعض يمتلئ غلا.. تحت نفس السماء من يغفر وتحت نفس السماء من ينتقم..تحت نفس السماء من يتألم ومن يطوى صفحة ويكمل..الخلاصة أننا بشر أراد سبحانه ألا نتشابه..

خلقنا باختلافات وتناقضات لحكمة (القبول).. كى نتعود قبول من لا يشبهنا.. كى نهذب أنفسنا فلا نتعامل أننا الأوحد على الكوكب.. آفة البشر أن كل واحد فينا يعتبر نفسه الأفضل والأجدر، وأن من يختلف عنه هو المشكلة.. الحكاية أبسط بكثير.. مهما باعدت المسافات بيننا فإن من نحب يعيش فى قلوبنا.. ولو عشت مع من لا تحب تحت سقف واحد لفرقت بينكما أودية وجبال.. كل الاختلافات والمسافات من صنعنا.. والدليل بسيط.. بَعضُنَا يرى السماء بعيدة تحتاج سنوات وأميالا للوصول إليها.. وبعضنا إن مد يده وأغمض عينيه لمسها.. من تحت السماء يشبهنى؟، حالم مثلى؟، يغمض عينيه فيرى كثيرين جدا.. أراكم بقلبى.. وأينما كُنتُم أمد يدى لكم..وأقول لكل واحد منكم، من يلمس السماء ومن يراها بعيدة: لست وحيدا فى الكون فسماؤنا واحدة.

* نقلا عن "المصري اليوم"