القابض على «خرزة الحكم» كالقابض على جمر: 1- دولة بذراع واحدة هى «الجيش» وأغلب مؤسساتها الأخرى خربة أو معطلة أو فاسدة. 2- حصار اقتصادى خارجى عنيف، ووعود إقليمية بمساعدات تبدو -إن أتت- كما لو كانت تراق فى أرض تشققت من العطش. 3- عملاء فى «الداخل» لا يتركون «سلبية» إلا وادخروها لـ«ثورة -لا مؤاخذة- ثالثة». 4- جهاز إدارى قاتل للكفاءات والمواهب والفرص ويلتهم موارد مالية لا يستحقها. 5- واقع سياسى مهلهل يسوده الاستقطاب والأهواء الشخصية. 6- منظومة تشريعات ضاربة فى التخلف. 7- جهاز إعلامى لا تحكمه مواثيق أو ضوابط. 8- مناخ دولى تعيث فيه شياطين الإرهاب ويحكمه الخوف والتربص والريبة.

* نقلا عن "الوطن"