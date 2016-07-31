الحرية للفراخ !

في الولايات المتحدة وسويسرا وبعض أنحاء فرنسا تنشط الآن حركة ضخمة جديدة تدعو إلي أفضلية شراء بيض الدجاج الذي يتم تربيته خارج أقفاص مغلقة، ليس لأسباب تتعلق بجودة البيض أومذاقه ولكن في إطار حركة نامية لحقوق الحيوان أسوة بحقوق الإنسان تدعو إلي إطلاق حرية الدجاج من الأقفاص المغلقة!.

وفي عدد غير قليل من مطاعم الولايات المتحدة يتم الإعلان عن أن البيض المستخدم في الطعام يأتي من دجاج حرغيرمحتجز في أقفاص مغلقة!، كما أن 10% من البيض المنتج في مزارع الولايات المتحدة هذا العام يأتي من دجاج غير محتجز يتمتع بحقوقه في الحرية!، والأكثر دلالة من ذلك أن شركات إنتاج البيض الكبري في الولايات المتحدة وسويسرا بدأت ترضخ لضغوط جماعات حقوق حرية الدجاج وتعلن خططها لإنتاج بيض من دجاج غير محتجز في الاقفاص بنسبة 100% قبل عام 2025!، يحدث ذلك ليس في الولايات المتحدة فقط ولكن في سويسرا واستراليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية وان يكن أغلبية البيض المنتج في الاتحاد الاوربي لايزال يأتي من دجاج محتجز داخل الاقفاص،بما جعل هذه المزارع هدفا لجمعيات حقوق الحيوان التي تمد نشاطها الآن إلي دول الاتحاد الاوروبي.

وبموازاة حركة حماية حقوق الحيوان التي تدعو لاطلاق حرية الدجاج تنمو في امريكا واستراليا حركة واسعة تنهض علي المستهلكين تدعو إلي عدم شراء البيض المنتج داخل اقفاص مغلقة، كما تدعو إلي تحسين اماكن تربية الدجاج وتوسيع الاقفاص بما يمكن الدجاج من حرية الحركة والانتقال، وبرغم المفارقة الشاسعة بين حرية الحيوان وحرية الانسان الذي لايزال مع الأسف يرسف في قيود كثيرة في عالمنا الثالث، تنكر علي الانسان حرياته في التنقل والحركة وحقه في الحياة والاختيار وكل صور الحرية المتعلقة بحريات الرأي والتعبير والابتكار التي تكاد تكون عملة نادرة في كثير من بقاع عالمنا الثالث، بما يجعلنا نتوقع في القريب العاجل تظاهرات في الميادين والشوارع تطالب بتطبيق معايير حرية الفراخ علي الانسان المحروم من جميع حرياته العامة والخاصة،وبينما يتم التضييق علي الحركات والجمعيات القانونية التي تدعو الي احترام حقوق الانسان تتسع في الغرب والولايات المتحدة دائرة نشاط جماعات حقوق الحيوان لتشمل أخيرا حرية الدجاج في ان يبيض خارج اقفاص مغلقة عكس إنسان عالمنا الثالث المحروم من معظم حرياته.

نقلاً عن "الأهرام"