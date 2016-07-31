قصة «الـ 70 حرامى» فى سوق الدولار !

ما حدث أخيرا من انهيار لسعر الدولار فى السوق السوداء فى نهاية الاسبوع الماضى وفقده جنيهين دفعة واحدة من سعره عقب اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية، وإعلان الحكومة عزمها إيجاد حلول لمشكلة سعر الدولار، وبدء عملية التفاوض مع صندوق النقد لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادى من خلال برنامج مالى على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ما حدث ويحدث فى سوق الدولار من ارتفاعات وانخفاضات حادة يؤكد ما يتردد عن قصة الـ 70 الكبار المتحكمين فى السوق المصرفية والمتلاعبين بالدولار، وكيف أنهم يفعلون ما يريدون فى سوق الدولار إرتفاعا وهبوطا!! وأنهم حققوا ثروات طائلة وضخمة من جراء هذا التلاعب، وقد آن الأوان لمحاسبتهم وقطع رقابهم بالقانون، ومصادرة أموالهم من خلال الكسب غير المشروع لأنهم نهبوا أموال الشعب، وتلاعبوا بالاقتصاد فى وقت أزمة طارئة تعيشها مصر نتيجة الإرهاب الأسود وضرب السياحة، وفى الوقت الذى كان يجب أن يقف هؤلاء وغيرهم لمساندة الاقتصاد الوطنى وتمرير الأزمة ارتكبوا أبشع أنواع الجرائم، وبدأوا فى مضاربات خطيرة على سعر الدولار، وتعاونوا مع «ذيولهم» فى الدول العربية التى يعمل بها عدد كبير من العمالة المصرية لتجميع الدولارات هناك، وتسليم ذويهم فى مصر المقابل بالعملة المحلية فى مؤامرة خبيثة ومفضوحة لمنع تحويلات المصريين بالخارج من الدخول عبر الأبواب الشرعية والبنوك.

الأزمة تفاقمت مع مشاركة بعض ضعاف النفوس فى اللعب بالدولار وتحويله إلى تجارة، وبدأت ظاهرة ما يعرف «بالدولرة» حيث يقوم البعض بتحويل مدخراته إلى الدولار، ووصل الأمر إلى قيام البعض ببيع العقارات وشراء دولارات من السوق السوداء بأى سعر انتظارا لقفزات سعرية جديدة له تحقق لهم مكاسب خيالية على حساب الغالبية العظمى من المواطنين الكادحين المطحونين من غلاء الأسعار والارتفاع الجنونى لها بلا ضابط ولا رابط.

للأسف الشديد شارك فى الأزمة تصريحات رئيس البنك المركزى المترددة والمهزوزة والتى ألمح فيها إلى احتمال خفض قيمة الجنيه، مما فتح شهية المضاربين و«الـ 70 حرامى» الكبار لجنى المزيد من الأرباح واشعال السوق أكثر وأكثر ليبلغ سعر الدولار أرقاما قياسية خطيرة تهدد بتحويل الجنيه المصرى إلى «ورق كلينكس» لا قيمة له مما يزيد حالة التضخم ويطحن الطبقة المتوسطة، ويزيد نسبة فقراء المجتمع الذين بلغوا أكثر من 27% من المجتمع طبقا لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء الأخيرة والتى أصدرها خلال نهاية الأسبوع الماضي، وهى نسبة صادمة وخطيرة وتحتاج إلى وقفة من الحكومة لوضع حلول موضوعية لهذه الاشكالية خلال الفترة المقبلة بما ينهى آفة الفقر فى المجتمع بشكل حقيقى وجذرى بعيدا عن الإعانات والمسكنات الوقتية، أو دون زيادة فى فاتورة الدعم، وذلك من خلال البحث عن حلول وآليات لتحويل هذه النسبة إلى كيانات انتاجية تكسب رزقها من «عرق جبينها» بشرف وكرامة.

أزمة الدولار سوف تظل صداعا فى رأس الحكومة إذا لم يتم وضع روشتة واضحة لمعالجتها لأن التعويم ليس حلا، وخفض قيمة الجنيه لن يكون نهاية المطاف، وإنما سوف يفاقم المشكلة ويزيدها تعقيدا كما حدث فى المرات السابقة، حينما خضعت الحكومات السابقة لأكاذيب السماسرة والتجار والمستوردين والمضاربين، وفى كل مرة يتم تخفيض قيمة الجنيه يفتح الباب لخفض جديد كما حدث فى المرة الأخيرة، حينما تم خفض الجنيه ليصل سعر الدولار إلى ما يقرب من 9 جنيهات فى عهد رئيس البنك المركزى الحالى طارق عامر، والآن يطالب البعض بخفض جديد، وهكذا يدخل الجنيه فى دوامة يكاد يغرق فيها.

لكل ذلك لابد من إستراتيجية محددة لتقوية الاقتصاد لان سعر الدولار هو عرض لمرض، وليس هو المرض ذاته، والمرض يكمن فى الاقتصاد، والأمر يحتاج إلى العديد من الخطوات الشجاعة ومنها على سبيل المثال.

أولا: ترشيد الاستيراد بكل قوة ودون خوف من أصحاب الصوت العالى من المستوردين من خلال وضع مواصفات صارمة للسلع المستوردة، وعدم تمويل أى صفقات ليست لها ضرورة مع الاقتصار على توفير الأدوية، والخامات الدوائية، والسلع الغذائية الضرورية، ومستلزمات الانتاج الأساسية التى ليس لها بديل محلي، ودون ذلك فليذهب الاستيراد والمستوردون إلى الجحيم.

ثانيا: تشجيع الصناعة الوطنية ودعم حملة «اشترى المصري» وأن تبدأ الحكومة بنفسها من خلال وضع الأولوية للصناعة المحلية فى جميع تعاقداتها وتوقيع أقصى عقوبة على المخالفين، وليت السادة الوزراء والمحافظين يعلنون ذلك بكل وضوح فى ندواتهم ومؤاتمراتهم وتصريحاتهم، وأن يمتد الأمر إلى إعلان كل المسئولين التزامهم بارتداء الملابس والأحذية المصرية لأنه لا يحق أن يكون مسئولا مصريا ويفضل الصناعة الأجنبية على صناعته الوطنية.

ثالثا: وضع خطة عاجلة لتحويل الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد انتاجي، لأن الاقتصاد الحالى الذى ورثته الحكومة منذ عقود هو اقتصاد استهلاكي، فلا يمكن لدولة كبيرة سوف يصل تعدداها خلال سنوات قليلة إلى 100 مليون نسمة أن يعتمد اقتصادها على تجارة العقارات والأراضى والسياحة والتجارة، فلابد أن يكون الاقتصاد انتاجيا فى المقام الأول من خلال استهداف إقامة صناعة وطنية متميزة فى جميع المجالات، والتوسع الزراعى لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي، لتكون هناك أعمدة اقتصادية حقيقية وإلى جوارها ومعها تكون الأنشطة الاقتصادية الأخري.

أعتقد أن الأيام والأسابيع المقبلة سوف توضح خطة الحكومة فى التعامل مع الوضع الاقتصادى ومأزق الدولار، وهى الخطة التى يمكن الحكم معها إلى أين نسير اقتصاديا؟! وهل يمكن التعافى من أزمة الدولار أم لا؟!

قلبى مع الصحفيين الأتراك

فى الأسبوع الماضى أشرت إلى أفعال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التى أعقبت الانقلاب الفاشل وكيف أنها تتنافى مع الأعراف الديمقراطية والقيم الإسلامية؟ وخلال الأيام الماضية أتخذ أردوغان مواقف عنيفة ضد الصحافة التركية والصحفيين فأغلق العديد من الصحف واعتقل العديد من الصحفيين وهو الأمر المشين الذى ندينه بكل قوة ونعلن التضامن الكامل مع الصحفيين الأتراك فى مواجهة المحنة التى يتعرضون لها.

نقلاً عن "الأهرام"