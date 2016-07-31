نيوتن والوزير!

إسحق نيوتن هو أعظم علماء الفيزياء فى التاريخ، ربما حتى ظهور إينشتاين، وما يعرفه عنه العامة أنه شهد تفاحة تسقط من الشجرة، فكانت نظريته عن «الجاذبية». كان جوهر النظرية هو المنطق المشتق من واقع نشاهده، من التجربة العملية التى إذا ما أسقطنا عشرة آلاف تفاحة من شجر كثير فإن النتيجة سوف تكون واحدة: سوف يسقط كل التفاح على الأرض. نيوتن المصرى بنى مجده فى الكتابة الصحفية السياسية والاقتصادية، ليس على علم الفيزياء، وإنما على المنطق، والتجربة الشخصية والعامة. وعندما اقترح إنشاء «بنك للأراضى»، فإنه كان يعلم بالتجربة أن حالة الأرض وملكيتها فى مصر أحد معوقات الاستثمار، وهى مغرية بالفساد فى الدولة والأفراد. كان طبيعيا ومنطقيا اقتراح البنك لأن «المنطق» والأصل فى الأمور أن تحل المشاكل، والمعضلات، ولكن إذا غاب هذا وذاك ولا يبدو أن التوصل إلى حل من الأمور المنطقية فإن قيام البنك لم يحدث. ولحسن الحظ أن ذلك لم يحدث لنيوتن العالِم وإلا لما عرفنا سر وجودنا على الأرض. مقترحات نيوتن المصرى كلها على هذا المنوال عندما اقترح البناء على الأرض الزراعية، وعندما دعا إلى وضع الصناعات حيث يقيم السكان فى الدلتا والصعيد.

نفس النظرية استند إليها نيوتن المصرى فيما يتعلق بالضرائب استنادا إلى الخبرة والتجربة عندما يسقط التفاح من على الشجر فلا بد أن هناك أمرا ما لا يجعله يطير. حماسه لنظام الضرائب القائم على النسبة الثابتة من الدخل استند أيضا إلى التجربة التى حدثت فى عهد ما قبل الثورات، وإلى ما أدت إليه تجربة الضرائب التصاعدية فى عهد ما بعد الثورة الأولى أو الأم كما يقال عنها هذه الأيام حتى يكون هناك تصالح بين كل الثورات. الصديق العزيز، والوزير القدير، د. أحمد جلال كانت له وجهة نظر قوية عن ضرورة الضرائب التصاعدية حتى يقوم العدل، وينعدل الميزان، فى الاقتصاد والدولة والمجتمع. خبرة الوزير كبيرة، وعلمه فى الموضوع غزير، وما يقوله عن شيوع هذا النوع من الضرائب فى غالبية دول العالم صحيح، ولكن الشكوى منه أيضا دائمة من أنه أولا نظام معقد، وثانيا أن الشرائح فيه تجعله عرضة للتفسير والخلاف، وثالثا عندما طبقناه قضى الجميع سنوات فى المحاكم، فلا كانت هناك ضرائب للدولة، ولا عرف المواطنون الولاء لدولة لا يدفعون ضرائب فيها. وفى كل الأحيان فإن البيروقراطية المصرية عرفت كيف تلعب على حدود الشرائح وإصابة النظام كله بالشلل. نظام النسبة الثابتة زاد من إيرادات الضرائب لأنه كان بسيطا وغير معقد، ورغم انخفاضه فإنه كان يرتفع من حيث القيمة المطلقة كلما ارتفع الدخل والقيمة. فإذا كان ٢٠٪ فإن من كان دخله ١٠٠٠ جنيه سوف يدفع ٢٠٠ منها، بينما من كان دخله مليونا فإنه سوف يدفع ٢٠٠ ألف، وهكذا مع تزايد الدخل تتصاعد القيمة المطلقة للضريبة.

كانت هذه هى الشجرة التى عرفناها وكيف يسقط التفاح منها، ولكن المعضلة ربما تكون بعيدة عن الشجر والتفاح ونسبة الضريبة على الدخل لأنه لا يعلم أحد تحديدا كيف يدار الاقتصاد فى مصر. ففى الوقت الذى جرى فيه الحوار بين نيوتن المصرى والوزير القدير فإنه لا توجد قضية اقتصادية واحدة خاضعة لمنطق فى مصر، اللهم إلا إذا اعتبرنا المشروعات العملاقة هى الاقتصاد كله، وليس التنمية ومعدلات النمو والتضخم والتشغيل وتخريج الفقراء من دائرة الفقر إلى ساحة الستر. الأخطر أنه لا يكون هناك اقتصاد، أو شجر، أو تفاح، إلا إذا كانت هناك وسيلة لقياس قيمة الأشياء كالوزن والثمن والقيمة الغذائية وربما اللون والرائحة أيضا. ولا وجه للحديث عن ضرائب تسقط أو تصعد، إلا إذا كان للنقود قيمة؛ وبعد سنوات من تذبذب سعر العملة المصرية وفى اتجاه نزولى خلال السنوات الماضية فإن الحوار كله يصير حديثا عن المستقبل بينما علاقته بالحاضر واهنة. هناك واقع فى الحقيقة مرهق، ومشاهدته تستعصى على البصر والبصيرة، ولا يوجد ما يمكن فهمه، أو الاستدلال منه، فى أى قضية اقتصادية فى بلادنا الآن رغم وجود حالة دائمة من الدعوة للتفاؤل حتى ولو كان معدل النمو متواضعا، والسكان يزيدون، والبطالة لا تقل، والتضخم يتزايد، وهناك سباق فى أخبار الصباح على الدرجة التى انخفضت إليها عملة البلاد.

نيوتن المصرى كان يبحث دائما عن «اليوريكا»ـ وجدتها ـ الخاصة به، ورغم أنه وجدها أحيانا غير قليلة فإن أحدا لم يقتنع بهذه الحقيقة البسيطة: أن التفاح عندما يترك الشجرة، فإنه يسقط على الأرض. هو لا يطير، ولا يزحف، ولا يقفز بعيدا ولا قريبا، ولكنه بفعل الكتلة والجاذبية ينزل فى مسار محدد حتى يصطدم بالأرض. لدى نيوتن المصرى لا توجد نظريات فنية لشرح ذلك، وما يهمه على أى حال هو أكل التفاحة وليس النظر إليها. وإذا كان عبدالوهاب قد غنى ذات يوم «وإن عشقنا فعذرنا أن فى وجهنا نظر»؛ فالأغلب أننا لم نعشق يوما الحقيقة، ولا كان هناك نظر ليكون له وجهة ما لا فى التفاح، ولا فى الضرائب، ولا سعر العملة!!

نقلاً عن "المصري اليوم"

