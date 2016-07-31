هل نحجب أخبار الإرهاب؟

فى العام 1964، تم عرض فيلم لطيف باسم «المغامرة الكبرى»، قام ببطولته الممثل حسن يوسف، وهو فيلم يحكى قصة شاب مغامر، أراد أن يحصد الشهرة، فلم يجد أمامه حلاً سوى أن يورط نفسه فى قضية قتل، ليحظى بتغطية إعلامية كبيرة.

الآن نحن نعرف أن قصة هذا الفيلم ليست بعيدة عن الواقع؛ إذ يبدو أن هناك من يرتكبون الجرائم بالفعل لمجرد حصد الشهرة.

فى شهر يونيو الماضى، وقعت مذبحة أورلاندو التى نفذها شاب يدعى عمر متين، وقتل خلالها خمسين شخصاً، فى نادٍ للمثليين، ورغم أن أحداً لم يتوصل إلى الأسباب الحقيقية التى تقف وراء هذه الجريمة الإرهابية الكبيرة حتى الآن، فإنه بات من المؤكد لدينا أن «متين» أظهر اهتماماً كبيراً بصورته فى الإعلام أثناء ارتكابه تلك المذبحة المروعة.

فقد ثبت أن الشاب الأمريكى من أصل أفغانى، والذى عُرف بانطوائه ومحدودية شبكة علاقاته الاجتماعية، تصفح التحديثات على حسابه فى «فيس بوك» خلال ارتكابه لتلك المجزرة.

بل الأكثر من ذلك، أن جهات التحقيق أثبتت، عبر الاستعانة بشركات «الإنترنت» الكبرى، أن «متين» بحث على محركات البحث عن الكلمات «إطلاق نار + أورلاندو»، وهو الأمر الذى يؤكد حرصه على معرفة الصورة الذهنية التى تولدت فى «السوشيال ميديا» عن فعلته، ومدى الاهتمام الذى جلبه لشخصه عبر هذه المذبحة.

وقبل أسابيع، أكدت الشرطة الأمريكية أن «متين» تبادل رسائل نصية قصيرة مع زوجته نور سليمان، وأنه سألها فى إحدى هذه الرسائل عما إذا كانت قد شاهدت الأخبار، إذ يبدو أنه كان متعجلاً لمعرفة حجم الانتشار الذى سيحققه فى الإعلام.

نحن أيضاً نعرف أن عدداً من المجرمين الكبار أظهروا حرصاً واضحاً على حصد الشهرة من خلال الجرائم التى يرتكبونها، بل إن بعض الخبراء المهمين اتفقوا أن رجلاً مثل أسامة بن لادن كان يظهر اهتماماً وشغفاً كبيرين بصورته فى الأخبار، وأنه كان يهتم كثيراً بمتابعة ما ينشر عنه عبر وسائل الإعلام، ويخصص وقتاً للأنشطة ذات الطابع الإعلامى.

فى العام 2005، أرسل الدكتور أيمن الظواهرى رسالة مناصحة إلى أبى مصعب الزرقاوى، زعيم تنظيم «القاعدة فى بلاد الرافدين»، ومما قاله فى هذه الرسالة ما يلى: «وتذكر يا أخى أن نصف معركتنا فى الإعلام».

يشير هذا بوضوح إلى أن الجماعات الإرهابية و«الذئاب المنفردة»، وحتى بعض المجرمين العاديين، أو الطموحين إلى الشهرة، يعتبرون أن الإعلام أداة استراتيجية فى تحقيق أهدافهم.

وتجسيداً لهذا الاعتقاد، فقد طور تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تلك الاستراتيجية الإعلامية المتكاملة، التى تبدو شديدة الفعالية والنجاح فى تحقيق أهداف التنظيم.

وبسبب رسوخ هذا الاعتقاد عن قوة الإعلام ونفاذه، وإدراك الإرهابيين لتلك القوة، واستخدامها أحياناً، لا ينقطع الجدل عن مدى مسئولية الإعلاميين عن تنقية الأداء الإعلامى من كل ما يمكن أن يوفر ذرائع للإرهابيين أو يساعدهم على تحقيق أهدافهم.

فى الثمانينات من القرن الماضى، دشنت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر هذا الجدل، حين قالت إن بعض التغطيات الإعلامية «توفر دعاية مجانية للإرهابيين، وتلك الدعاية تمثل الأكسجين الذى يعيش من خلاله الإرهاب».

لا يبدو أن ما قالته «تاتشر» آنذاك مجرد تصريحات سياسية يحاول قائلها توزيع المسئولية أو تخفيفها عن حكومته، فى مواجهة أحداث إرهابية، يمكن أن تخلق ضغوطاً أو مساءلة لسلطته، ولكن ثمة ما يشير إلى فوائد كبرى يجنيها الإرهاب بالفعل نتيجة لترويج أعماله، وتسليط الأضواء عليها عبر وسائل الإعلام.

وفق نظريتى «الأولويات» و«الأطر» المركزيتين فى فهم طريقة عمل الإعلام وتأثيره، واستناداً إلى نتائج عدد من الأبحاث التطبيقية، يبدو أن الإلحاح فى نشر أخبار الأحداث الإرهابية، والتركيز على نزعات الخوف والرعب المصاحبة لها، يؤدى إلى تقويض الروح المعنوية، وزعزعة الثقة، وزيادة الحجم الذى تحتله تلك الأحداث ضمن قائمة أولويات الجمهور.

وفى هذا الإطار، يعتقد مايكل جيتر، الباحث فى جامعة «ويتسرن» بأستراليا، أن ثمة «علاقة سببية بين التغطية الإعلامية الكبيرة للعمليات الإرهابية واستفحال الإرهاب»، ويقول إنه درس أكثر من 60 ألف هجمة إرهابية وقعت بين العامين 1970 و2012، وخلص إلى أن «نشر القصص والمقالات عن الإرهاب يعزز وقوع أحداث إرهابية جديدة».

ما توصل إليه «جيتر» ليس بعيداً عما خلص إليه علماء فى حقل الفيزياء النفسية اعتبروا أن نشر أخبار نوعية معينة من الحوادث يمكن أن يشجع على وقوع حوادث مشابهة.

الإشكال الآن لا يتعلق بحسم قضية ما إذا كان الإرهاب يستخدم الإعلام ويتقوى به، إذ يبدو أن هذا الأمر بات محسوماً، ولكن الإشكال يتعلق بما إذا كان من الممكن أن نطلب إلى الإعلام الامتناع عن نشر أخبار الحوادث الإرهابية، ومنع عرض صور الإرهابيين أو نشر أسمائهم، لحرمانهم من الشهرة التى يسعى إليها بعضهم، ومن الأثر السياسى السلبى الذى يهتمون بتحقيقه عبر وسائل الإعلام.

من يتابع وسائل الإعلام الفرنسية فى هذه الأيام، بعد الاعتداءات الإرهابية الأخيرة، يجدها منشغلة لأقصى درجة بقضية عرض أسماء الإرهابيين وصورهم.

كانت افتتاحية «لوموند» الفرنسية، يوم الأربعاء الماضى، تؤكد أن الصحيفة الشهيرة «لن تنشر من الآن فصاعداً صور الإرهابيين وأسماءهم لتجنب تمجيدهم»، وهو الأمر الذى وافقت عليه وسائل إعلام أخرى عديدة مثل «إذاعة أوروبا 1»، و«فرنسا 24»، و«فرنسا الدولية»، و«مونت كارلو»، ورفضته «ليبراسيون»، التى اعتبرت أن «نشر صور الإرهابيين وتمجيدهم شيئان مختلفان».

نحن أيضاً فى مصر يجب أن نخوض مثل هذا النقاش؛ إذ نشهد حوادث إرهابية متتالية، خصوصاً فى سيناء، ويسأل الإعلاميون أنفسهم: ما الذى يجب أن نعرضه وما الذى يجب أن نحجبه؟

إجابة هذا السؤال يجب أن تستند إلى اعتبارين؛ أحدهما يتعلق بعدم تقديم خدمة للإرهابيين عبر الدعاية الإعلامية، ذات الأثر السلبى فى الروح المعنوية وتماسك الدولة ووحدة الأمة، وثانيهما يتصل بحق الجمهور فى المعرفة، التى تمكنه من تفادى الخطر، ومساءلة السلطات، وبحث الأسباب التى أدت إلى وقوع مثل تلك الأحداث.

ثمة عامل جديد طرأ يجب مناقشته قبل إصدار حكم نهائى فى هذه القضية الشائكة، وهو عامل لم يكن موجوداً حين كانت «تاتشر» مقيمة فى «10 داوننج ستريت»؛ أى «السوشيال ميديا»، وتزعزع السيادة الوطنية فى مجال التعرض الإعلامى.

العالم الآن أكثر انفتاحاً إعلامياً من أى وقت مضى، ويصعب جداً فرض حظر أو قيود على النشر فيما يتعلق بالأعمال الإرهابية، إذ سيتم خرق مثل هذه القيود عبر «السوشيال ميديا» والإعلام الوافد.

الأفضل من الامتناع عن النشر العمل على تعزيز الأطر المهنية الحاكمة للتغطيات الإعلامية، وعبر الالتزام بالقواعد المرعية فى هذا الصدد، سيتم الحد بشكل واضح من الأثر الدعائى للعمليات الإرهابية، وسيبقى الجمهور فى النور، الذى من دونه لا يمكن أن يتحقق الأمن.

نقلاً عن "الوطن"

