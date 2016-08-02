الرحلة مع الصندوق؟

سوف تسمع كثيرا خلال الأيام القليلة المقبلة عن صندوق النقد الدولى؛ كما أنك سوف تسمع عن أن المقابلات مع المؤسسة المالية الدولية سوف تكون حول تنفيذ برنامج «مصرى خالص» للإصلاح الاقتصادى. هى لغة وكلمات مستمرة منذ أكثر من أربعة عقود، ولن يكون أبدا مفهوما، إذا كان لدينا برنامج مصرى خالص للإصلاح، لماذا نحتاج الصندوق إذن، ولماذا لم نقم بتطبيق الإصلاح من قبل فلا تكون لنا حاجة للصندوق؟ وأحيانا يكون الأمر كله مغرقا فى الاستغراب عندما يلح على العقل عما إذا كانت هناك إمكانية مصرية خالصة لعلاج الإنفلونزا أو المالاريا أو السرطان تختلف مثلا عن تلك الممكنة فى الولايات المتحدة أو دولة ميكرونيزيا؟ التأكيد على هذه النقطة قد يبدو فيه مغالاة، وأن الموضوع كله أن من بيدهم الأمر يريدون التأكيد على أن الإصلاح إصلاحنا، ولا أحد يتدخل فى شؤوننا، أو يفرض علينا شيئا لا نريده. المسألة وفق هذه الصيغة تبدو مهمة للروح الوطنية، والدفاع عن الاستقلال الوطنى؛ ولكن قصتنا مع الصندوق لا تكون خالصة الصدق ساعتها، وأحيانا فإن الإصلاح إصلاحنا تصير «الدفاتر دفاترنا»، والأرقام أرقامنا، وأن «روشتة الصندوق» لا يمكننا القبول بها لأنها صنعت فى عواصم أخرى، وهى «وصفة جاهزة» يراد تطبيقها على كل الدول المختلفة فى الظروف والأحوال.

مثل هذه الضوضاء المفعمة بضجيج كلمات ضخمة لا ينقل الحقيقة المرة للشعب المصرى، وهى أن اقتصادنا مريض، ويحتاج العلاج، وأن العلاج مر وعلقم، وربما يحتوى على عمليات جراحية، وفترات مؤلمة من العلاج الكيماوى. كيف وصلنا إلى هذه الحالة، يطول الحديث فيها، ولكن الهيكلى فيها أن شعبنا يزيد بأكثر وأسرع من مواردنا، وأننا خلال سنوات الثورة والفورة فقدنا الكثير فيها، ما كان لدينا من احتياطيات نقدية، ومعها اقترضنا من الداخل والخارج، ولأسباب لا داعى للإفاضة فيها هنا فإن الثقة العالمية والإقليمية فى اقتصادنا تراجعت. وانعكس ذلك فى تراجع السياحة، وضعف الاستثمار الأجنبى، وتراجع قيمة الجنيه المصرى، وارتفاع مروع للأسعار، وشيوع حالة من التشاؤم التى قد تقود إلى نتائج سلبية فيما يتعلق بالنظام السياسى كله.

كل ذلك كان مفترضا فيه أن تتم معالجته من خلال «السياسة الاقتصادية» للدولة، وفى لحظة بدا ذلك ممكنا فى مناسبتين: افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة، ومن بعدها «المؤتمر الإقتصادى»، وساعتها بدا الأمل مشرقا، وأن مصر سوف تستقر فى النهاية كما استقرت دول العالم المستنيرة على خطة إصلاح اقتصادية كتلك التى عرفها العالم عندما يريد إصلاح أمراض اقتصادية.

فى تلك المرحلة كانت كل العقول المصرية على استعداد للمساهمة بالفكر والعمل، ولما كان مؤسس «المصرى اليوم» المهندس صلاح دياب من الذين لا يكلون عن المساهمة الوطنية فقد شكل مجموعة من الخبراء والمتخصصين ورجال الأعمال ووزير مالية سابق لكى يضعوا استراتيجية للإصلاح الاقتصادى يتم عرضها على المؤتمر الإقتصادى. ولما كنت أحد المشاركين، والمكلف بصياغة أفكار الجميع فى ورقة فقد انتهى الأمر إلى لقاء مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، وشرفنى الزملاء بعرض الورقة المشتركة عليه. وكان رد الفعل يثلج كافة الصدور عندما ذكر لنا الرجل الذى لا ينام أن ما فكرنا فيه هو «تماما» ما تريده الحكومة، وأن هذا هو برنامجها الذى تنتويه وسوف تعمل على تنفيذه.

ورغم أن الموضوع بدا فى النهاية لا اجتهاد فيه، وأن الأمر هو توارد للخواطر، إلا أنه أظهر أن التوافق الوطنى كبير. المعضلة أن ما حدث فى الواقع، لم يكن له علاقة بما قيل، وترك المهندس إبراهيم محلب الوزارة، وحينما جاءت حكومة المهندس شريف إسماعيل كان معها برنامج، طويل الأجل عرف برؤية ٢٠٣٠، وبعدها كان لديها برنامج آخر قصير الأجل للعامين القادمين. لم يكن ما أتى متطابقا مع ما سبق، ولا كان له نفس المحتوى، ولكن لم يكن مستبعدا أنه يريد تحقيق نفس الأهداف. ورغم ذلك فإن الأحوال الاقتصادية المنظورة لم تكن أبدا على ما يرام، وبينما العملة تتدهور، ومعدل النمو يزحف، والعجز فى الميزان التجارى يتفاقم، ولم يعد أحد يتذكر لا رؤية ٢٠٣٠ ولا علاقة ما يجرى ببرنامج الحكومة، وعما إذا كنا نتقدم أو نتأخر، أو أننا نعيش فى غرفة العناية المركزة ننتظر حكم الأقدار؟

فجأة، والأمور تحدث كثيرا فجأة فى مصر، وجدنا أننا على وشك التوصل إلى اتفاق مع الصندوق للحصول على ١٢ مليار دولار، وثلاثة مليارات أخرى من البنك الدولى، ومليار ونصف من البنك الأفريقى للتنمية، وثلاثة مليارات من سندات تصدرها الحكومة المصرية. الإجمالى ٢١ مليار دولار سوف يعتمد عليهم الإصلاح الاقتصادى فى مصر، بحيث يخرج الاقتصاد المصرى فى النهاية من الظلمات إلى النور. الحقيقة الأولى التى علينا معرفتها أن هذه ليست هى الاتفاقية الأولى التى نعقدها مع الصندوق ومؤسسات مصرية أخرى، وخلال الثمانينيات من القرن الماضى حصلت مصر على قروض ومنح ومعونات وعائدات من النفط والغاز وعائدات من المصريين فى الخارج (كنا نصدر البترول فى ذلك الوقت) زادت على ١٥٠ مليار دولار. النتيجة كانت مزرية، فعند نهاية العقد كانت مصر على وشك الإفلاس، وكان لديها سبعة أسعار للعملة، وتعددت مرات قصورها عن سداد التزاماتها الدولية. وفى النهاية توقف الصندوق عن الوفاء بالتزاماته نحونا لأن مصر لم تكن جادة فى الإصلاح الاقتصادى، وكانت البيروقراطية المصرية ماهرة فى التلاعب بصندوق النقد الدولى بنفس الطريقة التى تلاعبت بها اليونان فيما بعد بالاتحاد الأوروبى فوقع عليها مؤخرا ما وقع علينا فى ذلك الوقت.

كانت حرب الخليج لتحرير الكويت نقطة فاصلة، فمرة أخرى أنقذت السياسة ودور مصر الإقليمى الدولة من أزمة طاحنة، فكانت اتفاقية أخرى مع صندوق النقد الدولى عام ١٩٩١ تم بمقتضاها إعفاء مصر من الديون، وتم إنعاش مصر بحزمة من المعونات والقروض السهلة. وهذه المرة كانت الحكومة جادة، وكان الإصلاح الاقتصادى حقيقيا، وكانت النتيجة عودة إلى النمو الاقتصادى، ومعها تراكم الاحتياطى النقدى حتى وصل إلى ٢٢ مليار دولار، وبدأت معدلات الفقر، والأمية، والتضخم والبطالة فى التراجع، ومع بدايات عام ١٩٩٦ كان هناك فى العالم من يتحدث عن مصر باعتبارها اقتصادا بازغا، وكما هى العادة بالغنا فجعلناها نمرا على النيل. ولكن الإصلاح الاقتصادى ليس نسمة هواء تأتى وتنتهى، وإنما هى عملية مستمرة لا ينبغى لها أن تكف أو تكل وبالتأكيد أو تمل. ولكننا بمجرد الشعور بالأمان النسبى عادت ريما إلى عادتها القديمة، وبدلا من شكر الصندوق بدأ الهجوم على «الروشتة»، ومعها تم الإعلان عن عشرات من المشروعات العملاقة (كثير منها عاد إلى الظهور مرة أخرى بعد ذلك) كان أبرزها توشكى، وبدأت الضغوط فى التزايد على القطاع الخاص لكى ينجز مشروعات لم يقررها بحس السوق واحتياجاتها، ولم يستعد لها أو تتوافر له الكوادر لإنجازها.

وهكذا مع مطلع الألفية، دخلنا مرحلة ركود اقتصادى أخرى، وتعددت أسعار العملة مرة أخرى، وتراجع الاحتياطى النقدى مرة أخرى، وزاد عجز الموازنة مرة أخرى؛ حتى كان هناك اتفاق آخر مع الصندوق ومؤسسات دولية ومالية، وجاءت فترة الإصلاح الاقتصادى الكبرى ٢٠٠٤-٢٠١٠، فعرفت مصر نموا لم تعرفه من قبل، وتوسعت القاعدة الصناعية فى البلاد، وعرفت مصر للمرة الثانية فى تاريخها بعد ثورة يوليو سعرا واحدا للعملة، ونمت احتياطياتها إلى قرابة ٥٢ مليار دولار؛ وجرى ذلك كله فى ظل أزمة عالمية اقتصادية ومالية لم يعرفها العالم منذ أزمة الكساد فى الثمانينيات.

ما جرى بعد ذلك يحتاج الكثير من التحرير والتأريخ، ولكن قصتنا مع الصندوق فيه كان فيها الكثير من التردد والخوف. ولكن الأهم مما جرى ما سوف يجرى الآن، وماذا سنفعل مع اتفاق الصندوق: هل سنقوم بإصلاح اقتصادى جاد كما فعلنا مرتان، أو نتلاعب ونلاعب الصندوق كما فعلنا أكثر من مرة؟ موعدنا الأسبوع القادم.

* نقلا عن "المصري اليوم"