الجاحظ والشرطة الأمريكية

فى الولايات المتحدة الأمريكية أزمة تتعلق بالمواطنين السود، حيث يشكون قسوة تعامل أفراد الشرطة معهم، وإفراطهم فى العنف، مما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين السود، وقام أحد المواطنين السود بقتل عدد من أفراد الشرطة، رداً منه على ذلك العنف، مما أدى إلى وقوع عدة اضطرابات فى بعض المدن بسبب هذه الأزمة، خاصة مدينة «دالاس»، التى استدعت تدخلاً من الرئيس أوباما، وحاول أوباما فى تصريحات صحفية له أن يخفف من حدة الأزمة، مؤكداً أنه لا يمكن القول بوجود انقسام عرقى داخل الولايات المتحدة، وهذا صحيح. مظاهرات المواطنين السود لم تكن مقصورة عليهم، كان واضحاً بها تواجد الأمريكيين البيض، أى أنه ليس هناك انقسام عنصرى أو عرقى، لكن توجد مشكلة، ويجب القول إن الولايات المتحدة يحسب لها أنها تجاوزت المسألة العرقية، والدليل وجود الرئيس أوباما نفسه.

فى الميراث التاريخى الإنسانى، كانت هناك مشكلة للمواطنين السود، فى عدد كبير من البلدان والثقافات، مسرحية وليم شكسبير «عطيل» تكشف هذا المعنى، وفى تراثنا نحن، نجد عملاً متميزاً مثل «ألف ليلة وليلة»، لا يخلو من ذلك، إذ يمتلئ بالحديث عن العبد الأسود والجارية السوداء، فى إشارات تنم عن عدم تقدير، بل استخفاف بذوى البشرة السوداء، وتأثرت كثير من الأعمال الدرامية من أفلام ومسلسلات بهذا النص المهم، غير أننا نجد وجهاً آخر شديد الإشراق ومفعماً بالإنسانية، يتمثل فى رسالة الجاحظ «فضل السودان على البيضان»، وليس المقصود فى العنوان السودان الشقيق، كما يبدو للوهلة الأولى، بل هو عن السود والبيض، والرسالة تتحدث عن الشخصيات العظيمة فى التاريخ والحضارة الإسلامية من ذوى البشرة السوداء ومن الأصول الأفريقية، ويفند فيها كل عبارات ومعانى الانتقاص من المواطنين السود. الرسالة تحمل روحاً إنسانية رفيعة ومتميزة، ولم يكن ذلك غريباً على كاتب وباحث مقتدر، مثل الجاحظ، امتلك العقلية المستنيرة والرؤية الإنسانية الراقية والمتقدمة فى ذلك العصر المبكر.

والأمر المؤكد أن الجاحظ انطلق فى رؤيته الإنسانية تلك، من روح الإسلام ذاته، حيث أكد رسول الله «صلى الله عليه وسلم» أن لا فضل لأسود على أبيض، ولا لعربى على أعجمى، إلا بالتقوى والعمل الصالح، أى أن التمييز العنصرى (أبيض / أسود) لا مكان له، والتمييز العرقى كذلك، وهذا ما أتاح تواجد شخصيات عظيمة فى مسيرة التاريخ الإسلامى، بدءاً من «بلال بن رباح»، مؤذن الرسول، وغيره من عشرات الشخصيات المهمة، الذين ورد ذكرهم فى رسالة الجاحظ.

لم يكن الجاحظ هو الوحيد فى هذا الفهم المستنير والإنسانى. فى تراثنا مدارس فكرية وكلامية تميزت بروح إنسانية رفيعة، توقف عندها كثير من الباحثين والدراسين العرب والأجانب، المحدثين. تحضرنى الآن أسماء مثل أحمد أمين ود. طه حسين وعبدالرحمن بدوى ومحمد أركون وغيرهم.

لا ينتمى الجاحظ للعصر الحديث، ولكنه ابن العصر العباسى الأول، مثقفاً موسوعياً، غزير الإنتاج، صاحب موسوعة «الحيوان»، فى مجلدات ثمانية، و«البيان والتبيين» فى أربعة مجلدات، وغيرهما من عشرات الكتب والرسائل المهمة، ومن يقرأ «البيان والتبيين»، اليوم، سوف يكتشف رؤية متقدمة لقضايا ثقافية واجتماعية وسياسية عديدة، تشغلنا إلى اليوم، ويلفت النظر، فى بعض كتبه، اهتمامه الشديد بالمهمشين، ومن لا يمنحهم المجتمع ما يستحقون من اهتمام، مثل رسالته «عن العميان والبرصان والعرجان»، هؤلاء الذين ابتلتهم الطبيعة أو ظروف الحياة بفقد نعمة البصر أو الإصابة بمرض جلدى أو شلل الأطفال أو بتر أحد الأعضاء، وما شابه ذلك.

من حسن الحظ أنه ليست لدينا مشكلات عنصرية، ولم تكن موجودة يوماً ما فى تاريخنا المصرى، ولا وجدت على هذا النحو فى التاريخ العربى، ولكن لدينا أزمات ومشكلات نجمت عن تراكم لميراث سياسى واجتماعى، قام على الاستبداد، الذى رسخه الحكم العثمانى لمصر، الذى امتد حوالى أربعة قرون، وأكد كثيراً من الجوانب السلبية، وآن الأوان أن نراجع أنفسنا، ونتخلص من ذلك الميراث العثمانى، وأن نلتفت إلى المضىء فى تاريخنا وميراثنا.

رسائل وأعمال الجاحظ تثبت أن فى تراثنا الكثير من الجوانب المشرقة، والرؤى الإنسانية الرفيعة، تحتاج منا أن نلتفت وننتبه إليها، ثم نبنى عليها فكرياً واجتماعياً وسياسياً، لنتجاوز ما فاتنا، ولنتجاوز أولئك الذين لا يقفون فى تراثنا وتاريخنا إلا عند الجوانب الدموية والتكفيرية، فأساءوا إلى ذلك التراث، وأساءوا إلينا، ويحاولون أن يجرونا إلى فترات مظلمة.

* نقلا عن "المصري اليوم"