لإمارات.. حملة تشويه جديدة

مرة أخرى عادت الأسطوانة المشروخة التي تحدثت في عام 2009 أثناء الأزمة المالية العالمية عن هروب آلاف الوافدين من الإمارات ودبي تحديداً وترك سياراتهم في المطار بنفس السيناريو الهزيل، حيث شمل ذلك للأسف بعض الصحف الرزينة، ك«الفايننشال تايمز» التي أساءت إلى سمعتها، وذلك في حملة تشويه مكررة ومملة. ومع ذلك، فإن إظهار الحقيقة مسألة في غاية الأهمية، فأولاً هناك دورة اقتصادية معروفة في علم الاقتصاد، وهي تتكرر ما بين سبع إلى عشر سنوات في المعدل، يستعيد معها الاقتصاد قدرته على النمو، إذ لا يقتصر ذلك على بلد بعينه أو منطقة بعينها، بل إن ذلك أضحى ظاهرة للاقتصاد العالمي في ظل الانفتاح والعولمة. بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، هناك مسألتان أثرتا في الأوضاع الاقتصادية، أولهما أسعار النفط وثانيهما الدورة الاقتصادية التي شملت كافة بلدان العالم تقريباً، إلا أن أوضاع دول المجلس هي الأفضل على الإطلاق من بين الدول النفطية، حيث أشار إلى ذلك صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الأسبوع الماضي.

أما بالنسبة للحملة الخاصة بالإمارات، فإنها تهدف على ما يبدو إلى تخويف المستثمرين والذين لا يمكن أن تنطلي عليهم مثل هذه الأكاذيب، فتقرير الصندوق أشار بصورة خاصة إلى قوة الاقتصاد الإماراتي والتي تعتبر دبي جزءاً أساسياً منه، علما بأن الحملة تركز على بعض المصاعب التي تتعرض لها بعض الشركات الصغيرة، وهي مسألة طبيعية في كافة الاقتصادات، حيث تختفي بين فترة وأخرى بعض الشركات الصغيرة لتبرز غيرها، وذلك بسبب طبيعة ملكيتها وحجم عملها.

وفي هذا الشأن، فإنه مقابل 1453 شركة صغيرة متعثرة، دبي أصدرت 9502 رخصة جديدة خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام، أي أضعاف تلك المتعثرة، والتي ربما تركت بعض الآثار على بعض البنوك بسبب التزاماتها، وهي بدورها مسألة طبيعية، ويمكن التعامل معها، كما أشار إلى ذلك المصرف المركزي بالدولة.

تبقى مسألة مفبركة أخرى، وهي مضحكة في الوقت نفسه، إذ لماذا يترك الهاربون على حد تعبير الحملة سياراتهم في المطار؟ لماذا لا يركنونها بالقرب من منازلهم أو في المواقف العامة. هل لأنهم لا يملكون قيمة سيارة الأجرة إلى المطار مثلا؟ أو أن ذلك لإضافة بعض البهارات لتضيف بدورها المزيد من الإثارة على هذه الحملة. وفيما عدا ذلك، لماذا يتركون سياراتهم؟ لماذا لا يبيعونها ويستفيدون من مبالغ كبيرة تعينهم في أوطانهم؟ هل هم حمقى إلى هذه الدرجة؟ أم أن القانون يمنعهم من بيع سياراتهم!

الحقيقة الساطعة هي غير ذلك، الأوضاع الاقتصادية في الدولة، بما في ذلك دبي، هي مستقرة وتحقق معدلات نمو جيدة، رغم انخفاض أسعار النفط، ورغم الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المواتية ورغم حملة التشوية التي ستفشل، كما فشلت حملة 2009، نعرف ذلك جيدا، إذ رغم سكني بالقرب من مطار دبي منذ أكثر من ثلاثين عاماً واستخدامي اليومي لهذا الطريق، لم أر تلك السيارات المركونة قط، كما لم أر أي منها يسحب من قبل الشرطة لا حالياً ولا في عام 2009، كما ذكرت حينها.

كل ما يمكن رؤيته يومياً هو مطار نشط يكتظ بعشرات الآلاف من المسافرين، قادمين ومغادرين يستمتعون بأجواء مريحة وتقدم لهم أرقى أنواع الخدمات، كما هو حال كافة مطارات الدولة، وللعلم فإن مطار دبي مقدم على توسعات جديدة ستضيف إليه المزيد من الأهمية، باعتباره أكبر مطارات العالم من ناحية عدد المسافرين الدوليين. الرد الآخر لمتزعمي الحملة سيأتيهم قريباً من خلال مشاريع عديدة سيتم إطلاقها أو إنجازها، كمتحف اللوفر بالعاصمة أبوظبي واستكمال مشروع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، والذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم وغيرها من المشاريع، التي ستبهرهم وتعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإماراتي، حيث يتم حالياً تنفيذ مشاريع بقيمة 570 مليار درهم في الدولة.

نقلاً عن "الاتحاد"

