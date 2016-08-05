عقدة القفل عند أحمد زويل

أول ما فعله الراحل عالم الكيمياء المصري أحمد زويل عند وصوله إلى الغرب أنه تخلص من «عقدة القفل»!

أما كيف حصل ذلك، فقد روى لي أحد الأصدقاء أن زويل – يرحمه الله – لدى وصوله إلى الجامعة التي سوف يكمل فيها تعليمه، منحته إدارة الجامعة خزانة صغيرة، كبقية الطلاب، ليضع فيها أدواته الدراسية، لكن زويل طلب قفلا للخزانة، وهي العادة العربية المتوارثة طبعا، فحتى الدراجة الهوائية نكبلها بسلاسل من حديد على عمود النور، بل حتى هواتف القرص القديمة كان البقالة يضعون عليها أقفالا. المهم أن المسؤولين في الجامعة أجابوا زويل بأن كل الخزائن هنا ليس عليها أقفال، وبأن هذا العرف غير متبع لديهم. عندها أدرك زويل – حسب قوله – أن عليه التخلص من «عقدة القفل» أولا حتى يتمكن من الانطلاق إلى فضاءات بلا حدود ولا أقفال.

ولا شك أن أحمد زويل انتقل من مرحلة القفل المعدني إلى القفل المعنوي الذي يوصد الإنسان العربي عقله فيه ويحكم عليه بالمفتاح، وربما أن بعضهم على طريقة أفلام الكرتون يبتلع المفتاح. ولا يظن أحد أن القفل الذي على الدماغ يكون دائما من صنع السلطات الدكتاتورية ولا حتى المجتمع، فالكثير يختار القفل بمحض إرادته طواعية، بل يتفنن في صنع الأقفال التي يغلق بها عقله ليس خوفا عليه من السرقة، ولكن حتى لا يدخل النور إلى حجيرات عقله المظلمة فيفسد نوم الدماغ ويوقظه من غفوته، ثم يحلم، وعندما يستفيق من نومه، سيجد رسالة نصية على هاتفه يرسلها بالعادة نصابو الأحلام من مدعي تفسير الأحلام بمقابل مادي.

وإذ نجح زويل في حياته في فك عقد القفل والتخلص منه، إلا أن أصحاب الأقفال استغلوا وفاته فأرادوا إعادة القفل إلى روحه، فبدأوا بإطلاق الإشاعات التخوينية التي تلتصق بالمبدعين عادة، مثل التعامل مع إسرائيل والتواطؤ مع الإمبريالية العالمية، ولا أدري لماذا كل صاحب عقل متنور أو رافض للأفكار المغلقة يكون بنظر أصحاب الأقفال خائنا وعميلا ومرتزقا..؟!

منذ أيام قام البروفيسور الأميركي ميشيل متياس بترجمة رواية لي إلى اللغة الإنكليزية، فقمت بنشر الخبر على صفحتي في الفيسبوك، ليأتي أحدهم وعلى رأسه قفل مثل الأقفال التي كانت توضع على أبواب «الدكاكين» سابقا، فكتب لي بأن هذا الأميركي لم يترجم روايتي إلا لكونها تهادن الغرب..! فسألته هل قرأت الرواية؟ فقال: «لا». قلت له وبدوري لن أهديك الرواية حتى تبقى حسرة على عقلك وقفله، إن وجد.. أقصد العقل.

*نقلا عن صحيفة "القبس".