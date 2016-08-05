يتساءلون: الغزو العراقي أصبح من الماضي، وانتم جيران، وأهل نسب ودم، فلماذا في كل عام تسردون ما حدث وما كان؟ لماذا لا تضمدون الجراح وتفتحون صفحة جديدة، وقد كان هناك مجنون وراح؟

كيف انسى انني أغمضت عيني في بلد أمن وأمان وسلام، وصحوت على صوت بالهاتف من الاعلامية عايشة اليحيى، وهي تقول دبابات العراقيين في الشوارع، لا تخرجي من المنزل.

تهت لحظات بين نعم ولا، ومن دون وعي خرجت الى الشارع لأسمع صوت المركبات العسكرية تأخذ مواقعها في محافظة الاحمدي، ماذا حدث؟ لقد كنت في القبس ليلة البارحة، وعلمت ان المشاورات فشلت، ولكن ستستأنف في بغداد، ولم اعلم ان المشاورات هي نية الغزو وأسر او قتل الشرعية.

كيف انسى اول شهيد للوطن الشيخ فهد الاحمد؟ كيف انسى شهيدة مسيرة الحرية وفاء العامر؟ كيف انسى يد الغدر التي اتخذت من ظلام الليل ستارا لها للخيانة والغدر؟

كيف انسى من كان بلدي يقطع من اللحم الحي من اجل تسليح جيشه؟ يقتلنا بأموالنا، ولماذا انسى، وانا ارى الوطن اشتعل من بعد فعلته المخزية؟ جعلت المنطقة في صراع ودم وعنف وتهجير.

لماذا ألغت وزارة التربية باب الغزو من مناهجها؟ كيف يعرف ابناؤنا تاريخ ارضهم؟ وكيف حافظ شعب الكويت على ارضه بالدم والحب والتلاحم؟ وكيف كانت الكويت هي رحم الام، وحضن الأب، وحنان الجدة، وحكمة الجد؟ الوطن هو العرض والشرف والعز والاباء، هكذا عرفنا الكويت وهكذا عرفت «عيالها». كيف انسى شهداء الكويت، وهم يرمون عند الباب بعد قتلهم والتهمة حبهم للكويت؟ كيف انسى نظرة الاسير، وهو يقاد الى السجن بعيدا عن الوطن؟ يودع الوطن والاهل لا يعلم مصيره. كيف انسى من اجبرنا على الخروج من الوطن بسبب الملاحقة؟ كيف انسى المقاومة؟ وكيف تبث روح الصمود؟ «هذول اعيالك يا الكويت».

ومضة

عندما نمر في المحن يصبح شعبك يا كويت كلمة في فم الوطن، أنت الام، واحنا عيالك فداء لترابك، لتكن الذكرى درسا لنا ولمن حولنا.

*نقلا عن صحيفة "القبس".