التأدب مع الوطن، فريضة وطنية.

وما نهض وطن إلا بحب أهله له واحترامهم له والانقياد لقوانينه وقراراته.

إن من يخرق قانون المرور عامدا متعمدا، هو بالضرورة كاره لوطنه هادر لكرامته، ومثله كل متجاوز وكل ضارب بقوانين الوطن وقراراته عرض الحائط، وكل هازئ وكل همّاز وكل لمّاز.

والذين استفزهم قرار رفع أسعار المحروقات، فراحوا يتصايحون ويتباكون ويستهزئون ويشتمون ويسبون ويذرفون دموع التماسيح على جيب المواطن الذي امتدت إليه يد الحكومة خلسة لتنهبه، هم بمواقفهم تلك لا يخدمون الوطن ولا المواطن، ولا سيما من هم في صفوف قادة الرأي والتأثير في الناس، ولا أحكي عن العوام والبسطاء والذين في جلهم، أنبل وأكثر اقترابا من مصلحة الوطن من أولئك السبابين الشماتين الشتامين المستهزئين.

من يملك صفا من السيارات، أثمانها عشرات الآلاف من الدنانير، هو من يرمي قرار رفع أسعار المحروقات بشره وشرره وسهامه الجارحات ويستهزئ ويشمت.

إن جيب المواطن الذي ادّعوا حرصهم عليه والخوف عليه، ليس أهم من عقله وأخلاقه وربطه بوطنه ربطا حقيقيا لا شكليا ولا صوريا، وهو ما جاء أولئك الهازئون لهدمه ولربط المواطن بوطنه من خلال المال والعطاء المادي.

إن الكويتيين الأصلاء أحبوا وطنهم وهم يعطونه، ولم يحبوه لأنه أعطاهم.

من بنى المدرسة المباركية ومن بنى الأسوار ومن أقام المساجد ومن تبرع بماله وتطوع في حروب الكويت وبذل روحه في سبيلها، في وقت لم يكن للكويت مال؟

أليسوا هم أولئك الكويتيين النجباء الذين ورثونا تلك الروح الوطنية الرفيعة والشريفة والكريمة والتي تعطي ولا تسأل عما ستكسب؟

فلماذا يتم تصوير الكويتي الحالي على أنه شره فاغر فاه يأخذ ولا يعطي، وكلما أخذ قال هل من مزيد؟!

لسنا كذلك أيها السادة، لسنا شرهين ولسنا حصّاد مال ولا نربط حبنا وولاءنا لوطننا، بما يجود به علينا من مال، فإن نقص أو شح رجمناه ورميناه وابتدعنا فنون تجريحه وقذفه.

لطالما جادت شعوب على أوطانها، ولطالما شحت أوطان على شعوبها وبخلت، فلم ترجم الشعوب أوطانها لشحها وبسبب بخلها.

والكويتيون كرماء أصلاء، يعطون ولا يسألون نوالا!!

نقلاً عن "الأنباء"

