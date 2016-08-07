المنفلت والمربوط!

هناك كثير من الدلائل التي تدل على حرص الحكومات على مواطنيها وقد لا ينتبه لها الجميع ولكنها تؤكد بما لا يقبل الشك أن هناك اهتماما بالعنصر البشري أكثر من أي شيء آخر وهذا الأمر يجعل الكويت من أهم الدول التي يهمها شعبها قبل كل شيء.

فحين افتخر بتلك المعلومة عن وطني فحتما أن هناك من يطالبني بالدليل ويجب أن يكون الدليل ملموسا ولا يقبل الشك وهذا الأمر يسعدني بأن «أغز الدليل بعيونهم» أقدمه لكم، ولكن هناك مشكلة كبيرة سأعاني منها وهي فهم صغار العقول أو الذين بدون عقل أصلا فالدليل الذي سأذكره موجود في بيوتكم.

فما عليك إلا أن تمسك بجهاز التحكم في القنوات الفضائيات وتفتش عن القنوات المخصصة لإعلانات السحر والشعوذة وفك السحر وتقريب الحبيب «وفك المربوط وربط المنفلت..» والتي تدار من قبل أشخاص وضعوا لأنفسهم مسمى «شيوخ نورانيين»! وستفاجأ بأن جميع تلك القنوات تضع خلفيتها الصوتية آيات القرآن الحكيم!

إلا أن الأمر لا يتعلق بحرص الكويت على شعبها فالقرآن ملك المسلمين وسيحاسب الله كل من يستغله لمصلحة دنيوية فما بالكم بمن يستغل القرآن الكريم في أمور السحر والشعوذة وذنبهم على جنبهم وستشاهدون أرقام وكلائهم في كل الدول العربية؟!

لكن أتحدى إن وجدتم أرقام هواتف كويتية كوكلاء لهؤلاء المشعوذين، وهذا دليل لا يقبل الشك على أن حكومة الكويت لا تقبل بأن يستغل شعبها بهذه الطريقة التي حرمها الله ولو كان لهم وكلاء لكان نصف الشعب الآن «يدودل» رأسه.

أدام الله حرص حكومتنا على شعبها من السحرة والمشعوذين ولا دام من يتهاون في مثل هذه الأمور التي تهدم البيوت.

نقلاً عن الأنباء