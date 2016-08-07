بنزين الحكومة!

لا أعتقد أن رفع سعر البنزين سيسبب أزمة كبيرة ترهق كاهل المواطنين، فمهما بلغ هذا الارتفاع يبقى بالسعر المعقول والمقبول الذي من الممكن استيعابه، خاصة أن الكويت بلد صغير ومحدود وحركة التنقل في محيط جغرافي بسيط لا يحتاج استهلاك الكثير من الوقود، وأعتقد أن الأصعب هو القادم، والمتمثل بفرض الضرائب وغيرها والتي بالفعل قد تكون مرهقة لجيب المواطن، وهذا أمر قادم لا محالة، ويجب على المواطنين التهييء له قبل أن يصابوا بالصدمة.

المشكلة في أزمة رفع أسعار البنزين كانت في طريقة تعامل الحكومة مع الموضوع، وجعله أمرا واقعا دون قيام أيا من المسؤولين بالظهور عبر شاشات التلفاز او عقد مؤتمر صحافي لشرح الأسباب التي أدت بالحكومة الى اتخاذ هذا القرار.

كان من المفترض على وزير المالية ووزير النفط أن يبادر الى مواجهة الناس بالأسباب الحقيقية، بدلا من الاجتهادات التي نسمعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ممن يعلمون ومن لا يعلمون.. ما يفترض شيء والواقع شيء.. ويبدو أنها أصبحت عادة معتادة.. نسوي اللي نبي.. وكيفهم.. ودمتم سالمين.

نقلاً عن الأنباء