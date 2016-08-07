كرباج: حوار مع سباك

قضيت نصف يوم أمس بصحبة سباك مسيحى نزح من أسيوط إلى القاهرة. أثناء عمله فى إصلاح ما أفسدته الضمائر الخربة لسباكين سبقوه.. دار بيننا حوار. قال: «باين عليك بتحب السيسى»!. قلت: «وانت شكلك مش عاجبك السيسى»!. قال: «بصراحة خذلنا. الناس غضبانة منه. الأسعار نار، والناس بتكح تراب. إحنا ماكناش كده أيام مبارك»!. قلت: «ولما أيام مبارك كانت حلوة.. خرجتوا ضده ليه»؟. قال: «بعيد عنك بطر وقلة وعى». قلت: «والبلد خربت، والإخوان كملوا عليها». قال: «عشان كده كنا عشمانين فى السيسى». قلت: «ده على أساس إنه استلمها سويسرا»!. قال: «خلاص.. يسيبها»!. قلت: «ومين يحمى لك كنايسك»؟. قال: «أربى عيالى وبعدين أصلى»!. قلت: «تصدق.. حلال فيك مرسى»!.

نقلاً عن الوطن