اجتثوا الفساد إذا كنتم جادين

إلحاقاً بموضوع رفع اسعار البنزين، وردود الفعل المعارضة لها بحجة اجتثاث الفساد اولا، لتوفير اضعاف ما يمكن توفيره من اسعار البنزين.

بالامكان وعن طريق ترشيد العلاج بالخارج توفير ملايين الدنانير على ميزانية الدولة عن طريق تفعيل الضمير لدى المسؤولين، وقطع الطريق على الواسطات، ومعاقبة من يستغل منصبه اياً كان، ومن يتجاوب معه من اصحاب القرار.

موضوع العلاج بالخارج الذي يكلف الدولة 300 مليون دينار حسب ما اعلن.. يمكن ان يتناقص كثيراً اذا ما شمل العلاج الحالات الفعلية التي تستحق فعلاً السفر.

وبهذا المبلغ الضخم 300 مليون دينار يمكن انشاء اكبر وارقي مستشفى بالكويت يكون الاكبر بالمنطقة لعلاج كل الحالات.

اذا ما رغبت الحكومة في القضاء على حالات «المخامط» في العلاج بالخارج، وتنفيع هذا النائب وذاك المسؤول، فإنها حتما ستكون قادرة على ذلك حتما.. لانها الآمر الناهي.. هذا اذا كانت جادة فعلياً في هذا الملف، وهو ما اتمناه انا وكل الشعب الكويتي.

اذا أردتم اسكات المعترضين على اي خطوة للترشيد تعتزمون القيام بها يا حكومة فأقنعوهم انكم جادون في محاربة الفساد، وانكم بدأتم الطريق وكل ما يثبت صحة هذا.

نقلاً عن القبس

