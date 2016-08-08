عبادة الله والعبادة السياسية

قارئو التاريخ وصانعو القرارات ومستشرفو المستقبل بينهم جامع مهم فمع أن المؤرخين يبحثون في الماضي، والمسؤولين يركزون على الحاضر ويختلط عملهم بعمل مستشرفي المستقبل الذين يسعون بجهدٍ لا لمجرد قراءته وتوقعه بل لرسمه وفرضه، فإن الجامع المهم هو التفكير الشامل أو النظر الكلي الذي يصل إلى خلاصاتٍ عامةٍ لا إلى مجرد حلولٍ متفرقة.

عاجلاً وليس آجلاً سيكون على العالم بأسره أن يواجه مشكلاتٍ كبرى بطرقٍ مبتكرةٍ، وحلولٍ مختلفةٍ تميز الخلافات السياسية عن الصراعات الاقتصادية، وتفرق بوضوح بين التراث بوصفه ثقافةً جديرةً بالاهتمام وبين التراث بوصفه معيقاً حضارياً، حين يتم تقديسه وإلحاقه بالدين، فالتراث هو ابن بيئته وزمانه ومكانه ولحظته التاريخية ونقله بشكلٍ متعسفٍ ليكون حاكماً على الحاضر يشكل أكبر العوائق الحضارية لأي أمةٍ من الأمم.

لقد مرّ السياق الحضاري الغربي بتجربة فريدة أوصلته إلى المدنية الحديثة، ومرت دول وأمم وشعوب أخرى في العالم بالطريق ذاته واخترعت كلٌ منها طريقها الخاص الذي يوصلها لتكون دولاً وأمماً وشعوباً متقدمةً ومتحضرةً، اخترعت المعادلة الخاصة بها وخلقت الحل.

لقد كانت الخيارات مفتوحةً أمام كل دولة وأمة وشعبٍ بين التطور وإيجاد سبيل للخلاص والاستمرارية أو خلق خيارٍ خاصٍ يتسم بالجرأة والرؤية والاستشراف المستقبلي، أو الرفض والممانعة، ونجح الأولون وتخلف الممانعون.

في المستقبل القريب وليس البعيد ستحتاج كل دولةٍ وشعبٍ في العالم العربي وفي العالم الإسلامي إلى إيجاد طريقٍ خاصٍ وحلٍ خلاقٍ لمواجهة المعضلات الكبرى التي يعيشها العالم اليوم، ومن هنا فإن كل هذه الدول والمجتمعات العربية والإسلامية إن لم تجد حلاً لخطابٍ دينيٍ جديد فلن تفلح لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا في غيرهما. فيما عدا الدول الغربية فقد نجحت اليابان، ونجحت سنغافورة، ونجحت ماليزيا وإن نسبياً، ونجحت الإمارات ونجحت المغرب عربياً في إيجاد حلولٍ مبتكرةٍ لبناء ودعم خطاباتٍ دينية معتدلةٍ ومتسامحةٍ، لا تبتعد عن السياسة إلا بقدر ما تقرب الناس إلى دينهم وربهم وخدمة أوطانهم ومجتمعاتهم، وتجعل منهم مواطنين صالحين قادرين على خدمة الإنسانية وبناء الحضارة.

إحدى جنايات خطاب وفكر حركات الإسلام السياسي هي أنها شوّهت عقول الكثير من الشعوب المسلمة والمجتمعات العربية، وذلك بتقديم تصوراتٍ جديدةٍ وغير مسبوقةٍ لتفسير الدين، وبالاختباء خلف عباءة قداسة الدين قدّموا تفسيراتٍ شموليةٍ للإسلام تخرج به من غرضه في إنقاذ الناس وإيمانهم ودفعهم إلى العيش برضا وسعادة ومحبة لخالقهم ولخلقه لتجعل منه أداة للوصول إلى السلطة والاستحواذ على قيادة الدول و«أستاذية العالم» و«سيادة الدنيا» كما كان يعبر كبيرهم الذي علمهم الإسلام السياسي حسن البنا.

هذا الخطاب المحدث والجديد تمت صياغته بناء على نماذج شمولية قدمتها الفلسفات القومية والشيوعية التي كانت منتشرة في أوروبا في النصف الأول من القرن الماضي، وعنها صدر منظرو الإسلام السياسي ومنها نهلوا، ليس على مستوى بنية الخطاب وصيغة الأيديولوجيا بل كذلك على مستوى بناء الجماعات والتنظيمات العلنية والسرية، وقد تمت عملية طويلة لترجمة تلك التصورات والنماذج وأسلمتها لتكون مناسبةً للانتشار بين الشعوب العربية والأمم الإسلامية.

إن أي محاولة للانعتاق من أسر تفسيرات الإسلام السياسي للدين يجب أن تكون واضحةً وحاسمةً في رسم الحدود بين المقدس والبشري، بين الدين وبين تفسيراته التراثية، بين الله ورسوله وكتابه وبين اجتهادات البشر من فقهاء أو محدثين أو مفسرين أو غيرها من التسميات.

أخيراً، يجب أن يكون الفرق واضحاً بين «عبادة الله» و«العبادة السياسية» فعبادة الله هي الدين ولكن العبادة السياسية هي توظيف الدين بكل قداسته ليخدم الأهداف السياسية لحزبٍ أو جماعةٍ أو رمزٍ بشري.

* نقلا عن "الاتحاد"