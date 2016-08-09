الفاتورة العجيبة

قلت لموظف شركة الاتصالات الهاتفية «أرجوك فسر لي هذه الفاتورة، 700 دينار في ظرف اسبوع قضيتها في رحلة للخارج، لم اتحدث خلالها بالتلفون إلا مرات تعد على الأصابع»؟ أجابني بامتعاض بعد ان فتح الكمبيوتر «لقد فتحت التلفون على ما يُطلق عليه بال roaming طوال وقت الرحلة». «وَلَكِن يا سيدي انا لا اعرف هذا الـ roaming ولا استخدم التلفون إلا للحديث القصير وقراءة بعض الرسائل والإيميلات وما يبعث به الأصدقاء والأعداء من واتسابات وغيرها». قال «تلك أمور تخصك ويجب عليك أن تدفع»، ونظر إلي وكأنه يقول «إبتلشنا بهالجهلة».

ذهبت إلى البيت وفتحت قاموس أكسفورد لأعرف معنى هذه الكلمة، فلم أجد، وسألت بعض الأصدقاء فقالوا هي خدمة الانترنت في الجوال، حيث تيقنت أن هذه الكلمة قد استخدمت للسطو على مدخراتنا وابتزازنا. اتصلت بأحد الأصدقاء الذي نصحني بالدفع أو الذهاب للمحكمة، بالمناسبة أنا لا أحب المحكمة مع أني مجاز بالقانون حتى لو طلبوا مني 1000 دينار.. سأدفع.

وبما أنني غير مقتنع، ذهبت للشركة للتباحث في هذه المصيبة لعل وعسى. موظف الاستقبال أحالني للاستاذ صابر في الإدارة القانونية، ذهبت إليه وإذا به منتفش كالديك الرومي وأمامه علبة مكسرات وعلبة من الشوكولاتة، يلتهم منها كل دقيقة ويتناقش في الوقت نفسه مع شخص يبدو ان وضعه أسوأ من وضعي. جلست أستمع للنقاش الدائر وكيف انتهى الرأي القانوني «وهو أن موقفك لن يحله حتى رئيس مجلس الإدارة. وأن الرأي القانوني هو: ادفع ثم عارض»، فتذكرت المقولة التي كانت تتداول أيام الحزب الشيوعي السوفيتي وبعض الأحزاب الاشتراكية والتي تقول «نفذ ثم عارض».

أخذت أوراقي وغادرت المكتب فالحديث معهم ضائع، وعلمت أن التهديد بمنع السفر أمر جدي، واستقر الأمر على أن أدفع على أقساط، وألف لعنة على الـ roaming وعمايله. كتبت هذه الخاطرة حتى لا يقع غيري في ما وقعت فيه.

*نقلاً عن "القبس" الكويتية