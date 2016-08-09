غطاء «رأس» بريطانى للجماعة الإرهابية

بعض تطورات السياسة البريطانية تجاه مصر تثير قلقاً وغباراً كثيفاً فى محيط العلاقات الثنائية بين بلدين يفترض أنهما يتشاركان فى هموم ومخاوف واحدة إزاء استشراء ظاهرة الإرهاب الدولى والتهديدات الخطيرة للمصالح فى منطقة الشرق الأوسط التى ترتبط معها بريطانيا بروابط لا يمكن إنكارها ولا يمكن لحكومتها المساومة على تلك المصالح أمام الرأى العام الداخلى وعدم طرح الحقائق كاملة.

فى التقرير الأخير الصادر عن إدارة الهجرة بوزارة الداخلية البريطانية فى الثانى من أغسطس، وهو تحديث لنشرة معلومات خاصة بالتعامل مع جماعة الإخوان الإرهابية فى مصر، يوجد تناقض كبير بين ما خلص إليه رئيس الحكومة البريطانية السابق ديفيد كاميرون فى أواخر ديسمبر الماضى من أن هناك روابط بين قطاعات فى الجماعة وبين الإرهاب (فيما امتنعت لندن عن اعتبار الإخوان جماعة إرهابية لأسباب تعلمها دوائر الاستخبارات الغربية أكثر) وبين ما ذهب إليه تقرير إدارة الهجرة من توصية بمنح حق اللجوء لمن يثبت تعرضه للاضطهاد فى مصر من أعضاء الجماعة سواء منهم الأعضاء الفاعلون أو غير الفاعلين وللصحفيين الذين يتعرضون للمضايقات.

نعم، توجد قاعدة عريضة للإسلاميين فى لندن والمدن الكبرى فى بريطانيا وينعم هؤلاء برعاية كاملة من الدولة هناك وبعضهم هارب من أحكام بالإعدام فى مصر بعد ثبوت ضلوعهم فى جرائم قتل ثم تحولوا على شاشات التليفزيون البريطانية إلى مناضلين ونشطاء فى مجال حقوق الإنسان(!) إلا أن الأمر يستحق وقفة اليوم مع دولة يقول سفيرها فى القاهرة إنها حريصة على استقرار مصر وأمنها وأمانها.

يتزامن مع البيانات المتناقضة للحكومة البريطانية موجة من الانتقادات الفجة فى صحف ومجلات بريطانية كبرى آخرها فى مجلة «الإيكونومست» الشهيرة التى تحدثت عن خراب مصر وعن سيناريوهات تتناقض مع ما تقوم به الحكومة المصرية من جهود لدعم الاقتصاد المحلى، واللافت أن تقرير المجلة البريطانية جاء متزامنا مع مرور عام على إنشاء قناة السويس الجديدة وتدشين محور تنمية القناة الذى قامت وفود من رجال الأعمال والصناعة البريطانية بزيارته وأبدوا رغبة فى الاستثمار فى مشروعاته.

أيهما نصدق.. بريطانيا الدولة التى تتحدث عن تطوير العلاقات مع مصر بعد التحول الكبير فى ثورة 30 يونيو.. أم بريطانيا التى تحتضن الإسلاميين الخطرين على أراضيها وتمنحهم حق اللجوء حتى يظلوا خنجرا فى ظهر المجتمعات التى خرجوا منها بعد أن أزهقوا أرواحاً كثيرة؟!

فى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبريطانيا فى نوفمبر الماضى، كانت هناك مؤشرات تقدم فى العلاقات وتقدم على مستوى الاقتصاد والاستثمارات وكانت هناك مؤشرات أخرى تدل على أساليب مراوغة فى التعامل مع مسائل مصيرية للشعب المصرى وحاولت وسائل إعلام بريطانية تحريف تصريحات الرئيس السيسى عن جرائم جماعة الإخوان وما سمى بفرص المصالحة إلا أن الرئاسة كانت وقتها حاسمة وأكدت فى بيان واضح أن ما قامت به الجماعة فى العامين الماضيين من أعمال عنف قد أخرجهم من الحياة السياسية وأن الشعب المصرى هو الوحيد الذى يقرر مصيرهم وأى دور لهم فى المستقبل. أثناء الزيارة كتبت أن فكرة وقوف بريطانيا وراء دمج من تراهم عناصر لم تتورط فى العنف فى العملية السياسية مجددا هى فكرة خبيثة يريد منها البريطانيون فتح ثغرة فى جدار سميك هو الرفض الشعبى لعودة الجماعة إلى الحياة السياسية.

السلوك السياسى لبريطانيا يكرر أساليبه بشكل مدهش، فهو غير مقتنع بعدم جدوى الوقوف مع جماعات إرهابية، انقلبت اليوم على حلفائها فى أوروبا، ويريد توفير غطاء للإرهابيين والمتبنين لدعاوى العنف من أجل الحفاظ على الروابط مع الجماعة الإرهابية التى أسهموا فى ظهورها قبل 80 عاماً، بينما نرى نحن أن الطريق واضح وهو طريق الدولة الوطنية المصرية التى رفضت العنف وسلوك تلك الجماعات وتقسيمها المجتمع وتريد بناء دولة عصرية حديثة.

متى يقتنع الإنجليز بخطورة ما يفعلونه؟

سؤال لن يجيب عليه سوى الحكومة البريطانية!

*نقلاً عن "الأهرام" المصرية