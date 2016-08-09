كرباج: نصيحة

لا تحقد ولا تشمت ولا تكتئب ولا تسمح لانفعالك بأن يأخذك إلى الموقف الخطأ. استخدم حقك ثم عقلك، لتعرف بالضبط مَن هو عدوك: الرئيس أم الحكومة أم الإعلام أم المثقفون أم رجال السياسة والدين والأعمال.. أم أنك عدو نفسك ولا تعرف، أو لا تريد أن تعترف؟. قف قليلاً لتتأمل وتفهم. وبلغة صلاح جاهين: «ارفع غماك يا تور وارفض تلف.. كسَّر تروس الساقية واشتم وتِفّ». أو افهم بإحساسك، ما دمت فى «قلب الحالة»، وخذ حقك بقوة القانون لا بقوتك أنت، وبلغة صلاح جاهين أيضاً: «خوض معركتها زى جدك ما خاض.. صالب وقالب شفتك بامتعاض». المهم: لا تكن سلبياً زيادة فتموت «فطيس»، ولا إيجابياً زيادة فتنفجر.

*نقلاً عن "الوطن" المصرية