لماذا د.على جمعة؟!

ما الذى فعله د.على جمعة مفتى الديار المصرية السابق وأحد رجالات مصر الشرفاء من علماء الازهر الثقات الذين يدافعون عن صحيح الاسلام فى مواجهة هذه الهجمة البربرية الشرسة، ويرفضون العنف والارهاب وكل صور التنطع والاجرام، كى يترصده الارهابيون على هذا النحو الفظ بثلاثة آليات رشاشة تنتظره على مقربة من منزله وهو ذاهب لاداء صلاة الجمعة، تطلق عليه سبع زخات من الرصاص لكن عناية الله تأبى إلا ان ترد كيدهم إلى نحورهم وتفشل المحاولة!،ولماذا كل هذا الغل والرغبة فى الانتقام من داعية عظيم عهد فيه المصريون صدق القول وشجاعة الموقف وسعة الافق والفهم الصحيح لمقاصد الشريعة فى صلاح الامم وتحقيق مصالح العباد، وحسن الموعظة ورقة الخطاب لانك لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك!.

قبل محاولة اغتيال د.على جمعة قتل الارهابيون قبل عدة سنوات الشيخ الذهبى غدرا وغيلة، وأغتالوا أثنين من آباء كنيسة العريش تباعا عدوانا على رجال دين تم استهدافهم بصورة مباشرة لانهم لايكتمون الحق والشهادة..، وما من شك ان سبب استهداف د.على جمعة واضح ومكشوف لانه لايمسك العصا من المنتصف، ولايقول كلاما مهادنا، ولايكتم الشهادة عندما يعود بالارهاب إلى جذوره ومصادره الاصلية، ابتداء من الخوارج الذين ابتدعوا الفتنة الكبرى فى صدر الاسلام إلى سلالاتهم الاخيرة التى خرج معظمها من معطف جماعة الاخوان المسلمين، يقتلون النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق، وينشرون الفتن والخراب والدمار، ويعادون الانسانية والحضارة، ويعطون لانفسهم حق تكفير الافراد والمجتمعات، ويمزقون وحدة الامم ومصائر الشعوب باسم دين عظيم يحض على التعارف والتواصل بين الشعوب والامم، ويحرم على المسلم القتال إلا ان يكون دفاعا عن عرضه وماله، ويعترف بكل الرسل والانبياء لانفرق بينهم احدا.

وحسنا ان ثبت الله فؤاد د.على جمعة فخرج الرجل من بيته إلى المسجد مبتسما هادئا يمتليء سكينة وطمأنينة ليؤدى صلاة الجمعة ويلقى خطبتها وكأن شيئا لم يكن!، يملأه إيمان عميق بانه وحده سبحان ربى العظيم من يملك حق الموت والشهادة وكل ما عداه باطل وقبض الريح، لقد ارادوا بمحاولة أغتيال د.على جمعة ان يغرقوا مصر فى سواد يوم كئيب حزين وهى تحتفل بواحد من نجاحاتها وإنجازاتها المهمة لكن الله يأبى إلا ان يتم نوره ولو كره الحاقدون.

*نقلاً عن "الأهرام" المصرية