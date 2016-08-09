هنالك شىء في عالمكم أيها النيرون «غلط»!

فى عقد الستينيات كانت الحركة المسرحية فى مصر غنية إلى حد كبير. وفى غمار هذا الغنى كانت هناك عروض لمسرحيات مترجمة كانت هى الأخرى ثمينة، تنقل حكمة المسرح العالمى إلى النظارة من المصريين. وضمن هذا قام المسرح «الحديث» كما أذكر على عرض مسرحية تحت عنوان «إنسان ساتشوان الطيب» لبرتولد بريخت دارت أحداثها فى مدينة صينية. قيل عن بريخت آنذاك إنه رائد للمسرح المباشر الذى يكتشف التناقضات الجارية فى الواقع ويكشفها فى بساطة ووضوح. الراوى فى «إنسان ساتشوان الطيب» كان سقاء، تساءل فى أغنية بداية الرواية عن الكيفية التى يمكن بها أن يبيع الماء بينما المطر لا يكف عن الهطول بكثافات كبيرة؛ ولم يستنكف الراوى التعجب من كيف يسمح الآلهة النيرون بمثل هذا الموقف الذى يدفعه إلى الإفلاس!. كانت هناك مشكلة فى الواقع المتناقض بين عمليات البيع التى يقوم بها الإنسان، وانهمار المطر الذى تقوم به الطبيعة؛ الأولى حقيقة اقتصادية إنسانية، والثانية هى من أمور القضاء والقدر.

بعض من هذا يجرى فى صفوفنا هذه الأيام، وفى يوم الخميس الماضى نشرت «المصرى اليوم» عمودين متناقضين: الأول جاء فى رسالة من الأستاذ أحمد أبوشادى إلى «نيوتن» وضع فيها بعض الحقائق الأساسية حول صندوق النقد الدولى باعتباره مؤسسة، شاركت مصر فى تأسيسها، وتدفع لها نصيبا سنويا، وأن هذا النصيب يخول لها الحصول على قروض من الصندوق وفق قواعد معروفة سلفا جرى وضعها بواسطة الدول الأعضاء لكيفية السداد وضمانه. على الناحية الأخرى من الصفحة كتب الأستاذ سليمان جودة عمودا تحدث فيه عن النتائج السلبية المترتبة على الإصلاحات الاقتصادية على الفقراء ومحدودى الدخل، مطالبا الحكومة بمراعاة هذه الحقيقة التى بدت حتمية فى مضارها على أهل مصر «الغلابة» والطيبين كما يسميهم عادة الأستاذ حمدين صباحى. مثل هذه الحالة من الاختلاف مشروعة ويمكن تفهمها فى أحوال كثيرة، ولكنها لا تحل المعضلة التى واجهها السقاء فى «إنسان ساتشوان الطيب» والذى كان فى إمكانه مواجهة المعضلة بامتهان مهنة أخرى غير بيع الماء؛ أو أن يجد طريقة أخرى لتخزين مياه الأمطار بحيث يمكنها التوزيع بين البيوت بطريقة أكثر تقدما. بمعنى آخر فإن التعامل مع قوى الطبيعة ممكن شريطة أن يكون الإنسان على استعداد لتغيير سلوكه، سواء كانت مهنته، أو التعامل مع الفقر أو الثروة.

النقطة الأساسية الشائعة لدى الأستاذ سليمان جودة، أن الاتفاق مع الصندوق سوف يؤدى إلى تخفيض العملة المصرية، ومن ثم ارتفاع العبء على الاستيراد، والنتيجة الحتمية والمنطقية هى ارتفاع الأسعار التى سوف تلسع الفقراء ومحدودى الدخل. المسألة على هذا النحو «خطية» لأنها لا تتصور حقائق أخرى فى الموضوع، يمكن التعامل معها من خلال تغيير السلوك الإنسانى وهو ما يسمى ضرورة الإصلاح الاقتصادى. وفى هذه الحالة لا يمكن، ولا ينبغى، تجاهل القواعد التى يقوم عليها الصندوق وهى أنه من الواجب عليه أن يضمن قدرة البلدان التى تقترض منه على السداد. وفى مثل هذه الحالة فإنه لا يوجد ما يكون منطقيا إذا قام على الحصول على القروض، وبعد ذلك تبقى كل الأمور على ما هى عليه. لم يحدث ذلك من قبل، ولا جرى فى بلد آخر، لأن الاقتراض مثل الدواء يكون لوجود العلة التى لو لم تكن موجودة، لما كان هناك اقتراض من الأصل.

الإصلاح فى هذه الحالة، وفى حالات أخرى مماثلة، هو فريضة تغيير السلوك الإنسان حينما لا يمكن بيع الماء فى «عز المطر». فمن ناحية فإن الثابت هو أن منع «تعويم» العملة لا يضمن أبدا بقاء الأسعار على حالها، لأن الاستيراد سوف يظل قائما فى كل الأحوال، وسوف ترتفع تكلفته لأنه سوف يعتمد على السعر الحقيقى فى السوق السوداء الذى هو حاصل الجمع للقيمة الحقيقية للعملة الناجمة عن العرض والطلب، مضافا لها فائدة المضاربين. هنا فإن جوهر الاقتراح البادى ليس رفض تعويم العملة، بقدر ما هو طلب تدخل الدولة لتوسيع وتعميق قاعدة الدعم سواء للعملة أو السلع المستوردة، والذى يعنى تعميق العجز فى الموازنة العامة، ونتيجته انخفاض قيمة العملة، وما بعدها من ارتفاع معدلات التضخم. إنها حالة من حالات الطبيعة، وانهمار الأمطار، التى عندما تختلط بالتراب تصير وحلا لا يصلح فيه لا بيع ولا شراء.

هنا فإن الهروب من المشكلة لا يحلها، وتأجيلها فى العادة يرفع من تكلفتها، ولا ينفع كثيرا ما يجرى فى الهروب والتأجيل من تلاعب بالقيمة وأدوات قياسها المعروفة بالنقود. ما يحل المشكلات من هذا النوع هو زيادة الموارد التى تكون إما باستغلال أصول لم تستغل بالشكل الكافى، أو خلق أصول جديدة ذات عوائد. فلعله من المدهش أن تواجه مصر ما تواجهه من صعوبات تدفعها إلى الاقتراض، بينما قاعدتها الصناعية، وهى غير قليلة، لا تعمل بكامل طاقتها، بل إنها فى بعض القطاعات لا تعمل بأكثر من ٢٠٪ من طاقتها، والذائع أنها فى كل الأحوال تعمل بنسبة ٣٠٪ أقل من قدراتها، خاصة تلك القادرة على التصدير، ومن ثم استجلاب العملات الأجنبية. هناك أسباب لهذه الحالة المحزنة أهمها إما أن الطاقة غير متاحة بالقدر الكافى والمنتظم؛ وعدم إتاحة موارد نقدية صعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج أو لاستحالة ذلك بسبب أن النظام النقدى كله لا يسمح لأصحاب رؤوس الأموال باستغلال ما لديهم من دولارات؛ أو لأن تعدد أسعار العملة الوطنية، وتلك الأجنبية بالتالى بات يجعل من المستحيل إجراء عمليات اقتصادية متكاملة.

هناك بالتأكيد جهد لزيادة موارد الدولة من خلال إعادة تقييم بعض الأصول، وإجراء مصالحات مع من لديهم موارد تكفل للدولة الحصول على الأموال. ولكن كل هذه المحاولات محدودة العائد خاصة بعد تحويلها من أرقام الجنيه المصرى الكبيرة إلى قيمته الحقيقية بالدولار. ما يبقى هو تفعيل ليس فقط القاعدة الصناعية فى البلاد، وإنما القاعدة الإنتاجية فى الدولة كلها سواء ما تعلق منها بالصناعة أو الزراعة أو التجارة أو الخدمات. هنا فإن التوازن أولا مطلوب ما بين الجهود الضخمة الجارية فى تجديد البنية الأساسية، وبين تفعيل القاعدة الإنتاجية الموجودة فى البلاد بالفعل. وثانيا فإن ذلك لن يحدث دون نوع من المراجعة لعلاقة الدولة بجماعة المستثمرين فى الدولة، بحيث تصب كافة الجهود فى رفع معدلات النمو التى هى الطريقة الوحيدة لإنقاذ السقاء من العبث الذى يعيش فيه بالإصرار على بيع الماء ساعة انهمار المطر. وثالثا أن وقف نزيف المؤسسات العامة فى الشركات والهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة هو فى حقيقته إضافة لموارد حقيقية موجودة. فكما هو معروف أنه لا يمكن شفاء مريض طالما أن نزيفا مستمرا يحرمه من الدماء الضرورية للبقاء وتقبل العلاج.

وبصراحة فإن المشكلة المصرية ليست مع «الصندوق»، ولكنها قائمة مع القدرة على الإصلاح الذى إذا لم يتم بالقدر والشجاعة الواجبة فإن أحوال مصر لن تكون مرضية لا للفقراء ولا للأغنياء ولا ما بينهما من طبقات وشرائح وسطى. وما أسهل أن نطلب من الصندوق أن يحمل عصاه على كاهله ويرحل، فنحن فى الأول والآخر من طلب منه الحضور إلى المحروسة، ولكن مواجهة الأحوال الصعبة تكون بقرارات صعبة، وتنفيذها، وليس التحايل عليها والتلاعب بشأنها كسبا لوقت نعلم جيدا أنه سوف يؤدى إلى تفاقم مشكلات متفاقمة بالفعل.

*نقلاً عن "المصري اليوم"