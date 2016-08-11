العربان في الميزان

هل حقا ان «كله عند العرب صابون» او نحو ذلك من عبارات مثقلة بالشتائم والتحقير والتي يرددها الخصوم وأهل التخوم على حد سواء؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فماذا نقول عن مجتمعات «عربية خليجية» استطاعت خلال نصف قرن الانتقال من السكن في العرائش والبيوت الطينية إلى تشييد الابراج، ومن تعليم الكتاتيب إلى إقامة الجامعات والمعاهد الكبرى، ومن المشي على الرمضاء الحارقة إلى بناء الطرقات السريعة والأنفاق العظيمة والجسور الفخيمة؟!

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ماذا يمكن ان نقول عن مجتمعات «عربية خليجية» لم تكن تعرف عن الأمن في الأمس القريب أكثر من (النواطير وحرس الأسواق وفداوية الشيخ) واليوم تملك الجيوش الوطنية الجرارة، والطائرات المقاتلة، والصواريخ الراجمة، والأجناد المدربة على أحدث الأسلحة؟ ماذا نقول عن مجتمعات «عربية خليجية» نساؤها توصلن إلى اكتشافات ونظريات علمية في أرقى المعاهد الغربية، ونال ابناؤها قصبات السبق في شتى المضامير؟

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مجتمعات «عربية خليجية» تطورت وتقدمت وتمكنت، بفضل الله وفضل قادتها وعقلائها، من تنظيم أحوالها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية حتى صارت مضربا للأمثال؟ فكيف لا نعجب بتجربتها الناجحة ونحترمها ونشيد بها؟ وهل من العدل والعقل وصف «الاستعمال الرشيد للثروة وتطوير الأوطان وترسيخ الاستقرار» بالتخلف أو أنه «كله عند العرب صابون»؟ فلماذا تغيب هذه الصورة الإيجابية الجميلة في الذهنية العربية وتحل محلها الصورة السلبية القبيحة؟!

*نقلا عن "الأنباء"